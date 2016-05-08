traktör F - sayfa 42

avtomat :

Tabiri caizse, bir kayın üzerindeki hesapları bağlamanın " tek normal ve tamamen adil yolu " kullanıldıysa - otomatik güncelleme , o zaman bu durumda izlemede bozuk sayılar olacaktır, izlemede aynı negatif bakiye olacaktır. ve %106'lık bir düşüş

Eh, bu delikler, kusurlar ve " Tek normal ve tamamen adil yol " hakkında bir kelime ;))

Kendine dikkat etmiyorsun. Hiç tasarruf etmiyorsun. Uzun filmler seninle ilgili olmasa da. Her zaman entrika olmalı
Vinin :
Kendine dikkat etmiyorsun. Hiç tasarruf etmiyorsun. Uzun filmler seninle ilgili olmasa da. Her zaman entrika olmalı
Her şey iyi olacak!!! ;)
 
avtomat :

Eh, bu delikler, kusurlar ve " Tek normal ve tamamen adil yol " hakkında bir kelime ;))

Kanıtla, boş konuşma. otomatik güncelleme izlemeyi açın ve sunun.
TheXpert :
Kanıtla, aptal olma. otomatik güncelleme izlemeyi açın ve sunun.

Buradaki boşluk sensin. Ve otomatik güncelleme hakkındaki uydurmalarınızı "yalnızca... ve tamamen..." olarak kanıtlamak istiyorsanız, izlemenizi açın ve ihtiyacınız olduğu kadar deneyin. Ve "sadece... ve tamamen..." gerçeği söylediğinize dair kanıt sunun.

Ve sana hiçbir şey kanıtlamam gerekmiyor.

Beyler, striptiz için savaşır mısınız? //izleme hakkında...
_new-rena :
Beyler, striptiz için savaşır mısınız? //izleme hakkında...
boş...
23 Nisan Perşembe


24 Nisan Cuma


15. Hafta: 20 Nisan - 24 Nisan 2015.


