Oksana Berenko :
Bağlantıyı gördüm. Deney taze mi? Henüz anlaşma yok.
En taze ;)
Deneyin süresi = 20 iş günü.

Görev: İlk depozitoyu ~5 kat artırmak.


 
Олег avtomat :

Daha gerçekçi hedefler belirleyin - örneğin, mevduatın %50'si veya bir buçuk kat artış
 
Victor Nikolaev :
Olanı birleştirmemek - asıl amaç bu ...
Victor Nikolaev :
Artyom Trishkin :
Olanı birleştirmemek - asıl amaç bu ...

Sadece bir galibiyete ihtiyacımız var.


Ve böylece hedefler tam olarak şu şekilde olmalıdır: İlk mevduatta 4-5-6 kat artış. Bu, önceki yarışmaların sonuçlarının analizinden kaynaklanmaktadır.

 
Олег avtomat :

Geçmiş sonuçlar daha çok analizler gibidir... :))))
 

Gerçek hedefleri ve enkarnasyonlarını bekleyeceğim.

Şimdilik, hayaller, hayaller, hayaller.

Artyom Trishkin :
İşte önceki yarışmaların sonuçları:

http://www.fx-invest.ru/trader-contest/schedule/

Ve işte güncel yarışma:

bağlantı kaldırıldı

Олег avtomat :

Ve işte güncel yarışma:


