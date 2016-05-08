traktör F - sayfa 58
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bağlantıyı gördüm. Deney taze mi? Henüz anlaşma yok.
Deneyin süresi = 20 iş günü.
Görev: İlk depozitoyu ~5 kat artırmak.
Deneyin süresi = 20 iş günü.
Görev: İlk depozitoyu ~5 kat artırmak.
Daha gerçekçi hedefler belirleyin - örneğin, mevduatın %50'si veya bir buçuk kat artış
Daha gerçekçi hedefler belirleyin - örneğin, mevduatın %50'si veya bir buçuk kat artış
Olanı birleştirmemek - asıl amaç bu ...
Sadece bir galibiyete ihtiyacımız var.
Ve böylece hedefler tam olarak şu şekilde olmalıdır: İlk mevduatta 4-5-6 kat artış. Bu, önceki yarışmaların sonuçlarının analizinden kaynaklanmaktadır.
Sadece bir galibiyete ihtiyacımız var.
Ve böylece hedefler tam olarak şu şekilde olmalıdır: ilk mevduatta 4-5-6 kat artış. Bu, önceki yarışmaların sonuçlarının analizinden kaynaklanmaktadır.
Gerçek hedefleri ve enkarnasyonlarını bekleyeceğim.
Şimdilik, hayaller, hayaller, hayaller.
Geçmiş sonuçlar daha çok analizler gibidir... :))))
İşte önceki yarışmaların sonuçları:
http://www.fx-invest.ru/trader-contest/schedule/
Ve işte güncel yarışma:
bağlantı kaldırıldı
Ve işte güncel yarışma: