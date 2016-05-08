traktör F - sayfa 16
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
... ve başka bir sinyal. Testler 2'nin 1'den daha iyi olmadığını göstermiştir. Ama sonuç aynıysa neden daha fazlasını yapalım.
Histogramdan bahsediyordum. Evet, en az 100500, asıl mesele sonucun böyle olmasıdır.)
Bu kesin! Sonuç - o zaman harika olacak! Çünkü asıl mesele bu.
Ve bunun hangi yöntemle elde edileceği önemli değil - ya bir traktör ya da kurnaz bir makine ile)
Belki bir ACS uzmanı, MACDa'nın bir blok şemasını çizmemize yardım edebilir? ...
Gördüklerimde 3 arabanın kullanıldığını onaylıyorum. Temel olarak MACD. Daha önce defalarca söylediğim gibi, ACS orada kokmuyor. Böyle basit şeyler için yapısal diyagramlar çizmenin mantığını görmüyorum ve sormuyorum.
Bu kesin! Sonuç - o zaman harika olacak! Çünkü asıl mesele bu.
Ve bunun hangi yöntemle elde edileceği önemli değil - ya bir traktör ya da kurnaz bir makine ile)
Sistem çalışıyor. Sadece Oleg kendi yolunda kullanır. Gördüğüm gibi değil. Ancak yarım yıl boyunca onunla uğraştıktan, trendleri, kriterleri araştırdıktan, üzerinde yeniden çalıştıktan, fazlalıkları çıkardıktan ve tamamen farklı bir şey ekledikten sonra, sadece yarım dakika içinde fiyat yönünde bir değişiklik görüyorum (TF'ye bağlı, belki de Kendinden emin bir sinyal için 15 dakika). Sisteme göre ayaklarımı uzatacak kadar sinirim yok., Evet, hızlı bir şekilde başabaşa geçiyorum (depozito çok küçük). Ama sistemi tam olarak takip edersen, o zaman...
Ben zaten grafikte giriş noktalarını bu şekilde işaretledim, başa baş transferle kısmi kapanış, her şey göz önünde. Eh, neredeyse ... Bunda tüm sistemin sadece bir parçasını görüyorum - girdiler ve çıktılar. Ayrıca eşlik ve bir tür MM çalışması yapmanız gerekir. Evet, bakmak/test etmek için bir numara daha... raporun güzel bir grafiği için;) Ve sadece bunun için değil, aynı zamanda güven ve gönül rahatlığı için.
Sular döküldü... ürkütücü
İlk başta burada değilim ... ama sistemin özünü ortaya çıkarmayacaklar mı?))
Bu konu başlatıcı içindir.
İşte herkese bir soru..) Siz de anladığım kadarıyla neyle ilgili olduğunu anlıyorsunuz. Kişisel olarak yapabilirsiniz..)
Bence böyle paylaşmak için fazla umut verici bir fikir. Ve geliştirme deneyimine ve gözlemlerime göre (Oleg'in ticaret yaptığı yöntemlerden değil, fikrimden bahsediyorum). Yazarın fikrinden geriye çok az şey kaldı, yalnızca olası yönlerden birine doğru bir itme. Bunun için ona çok teşekkürler.
Fikirlerimi, gelişime kendi katkısını ve yardımını yapan tek bir kişiyle paylaşıyorum.
Şimdi, aniden topluluğun yardımına ihtiyacınız olursa, o zaman kendi şubemi organize edeceğim. Ve burada, şimdilik, bir şekilde Oleg'i neşelendirmeye ve genel iyileştirme için ona bazı uydurmalarımı vermeye çalışıyorum (umarım).
Dinlese de dinlemese de onun hakkıdır. Ama ben şahsen onun başarılı olmasında büyük bir çıkarım var.
Belki bir ACS uzmanı, MACDa'nın bir blok şemasını çizmemize yardım edebilir? ...
Uzman değilim ama deneyeceğim...
Yani MACD... İki MA'mız var, yani. iki fiyat ortalaması. Teorik olarak, bir olasılık elde ederiz (33-yukarı, 33-aşağı ve 33-düz fiyat davranışı olasılığını dikkate alarak, yani maksimum olarak, 3 girişten sadece 1'i doğrudur.) 0.33 yerine 0.33/2=0.165, t .to. iki MA-shki kullanılır ve süre ne kadar yüksek olursa, ortalama o kadar büyük olur ve buna bağlı olarak büyük bir riskle doğru bir giriş olasılığı daha azdır.