traktör F - sayfa 20
8 Mart'tan sonra mükemmel hareket, eşitlik ve denge el ele gidiyor, bir şeyi değiştirdiniz mi? Fark önemli...
Tadilat, onarım gibidir - tek seferlik bir eylem değil, sürekli bir süreçtir.
Ama her şey istediğimiz gibi değil, olması gerektiği gibi... Hâlâ üzerinde çalışılacak, geliştirilecek bir şey var - sonuçta mükemmelliğin sınırı yok;)
12 Mart Perşembe
13 Mart Cuma
9. Hafta: 9 Mart - 13 Mart 2015.
01/12/2015 başından 03/13/2015 tarihine kadar genel sonuç
Biz çalışıyoruz!!!
16 Mart Pazartesi
17 Mart Salı.
Vay. Seni bu konuda uyarmıştım. Resim kesinlikle satılık değildi .
Öncekilerin altında bir mola belirdi - bir sonrakini bekliyoruz. Bekledik - satın alma işlemine giriyoruz.
Ve unutmayın, hala satış için bir ön sinyal bile yok.
Demek dinlemek istemiyorsun.
Anlıyorum - sisteminiz tüm sistemlerin en sistemik, herkesi yeniden sistemleştirecek ... satışa bir sonraki girişe kadar, en altta