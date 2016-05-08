traktör F - sayfa 20

Yeni yorum
 
8 Mart'tan sonra mükemmel hareket, eşitlik ve denge el ele gidiyor, bir şeyi değiştirdiniz mi? Fark önemli...
[Silindi]  
Olegts :
8 Mart'tan sonra mükemmel hareket, eşitlik ve denge el ele gidiyor, bir şeyi değiştirdiniz mi? Fark önemli...

Tadilat, onarım gibidir - tek seferlik bir eylem değil, sürekli bir süreçtir.

Ama her şey istediğimiz gibi değil, olması gerektiği gibi... Hâlâ üzerinde çalışılacak, geliştirilecek bir şey var - sonuçta mükemmelliğin sınırı yok;)

[Silindi]  

12 Mart Perşembe


[Silindi]  

13 Mart Cuma


[Silindi]  

9. Hafta: 9 Mart - 13 Mart 2015.


[Silindi]  

01/12/2015 başından 03/13/2015 tarihine kadar genel sonuç


[Silindi]  



Biz çalışıyoruz!!!

[Silindi]  

16 Mart Pazartesi


[Silindi]  

17 Mart Salı.


 
avtomat :

17 Mart Salı.


Vay. Seni bu konuda uyarmıştım. Resim kesinlikle satılık değildi .

Öncekilerin altında bir mola belirdi - bir sonrakini bekliyoruz. Bekledik - satın alma işlemine giriyoruz.

Ve unutmayın, hala satış için bir ön sinyal bile yok.

Demek dinlemek istemiyorsun.

Anlıyorum - sisteminiz tüm sistemlerin en sistemik, herkesi yeniden sistemleştirecek ... satışa bir sonraki girişe kadar, en altta

График EURAUD, H4, 2015.03.18 01:27 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
График EURAUD, H4, 2015.03.18 01:27 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURAUD. Период графика: H4. Брокер: FBS Inc. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2015.03.18 01:27 UTC.
1...131415161718192021222324252627...106
Yeni yorum