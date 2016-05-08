traktör F - sayfa 35
8 Nisan Çarşamba
Depo iyidir...
Her şey ne kadar tanıdık... Yukarı ve aşağı, vs..
Biliyorsun, yakınlarda bir yerde, hemen hemen bir yerlerde.
Bir şeylerin yolunda gitmediğini görüyorsunuz... Sinyal üzerinde daha iyi çalışın ama böyle bir RM bu sistem için çalışmıyor...
8 Nisan Çarşamba
Durmayı teklif ediyorum (E. Radzinsky'nin sesi)! Bu kendini kırbaçlama ve mazoşizmdir! :-)
Burada yalnızca yanıt istatistikleri yardımcı olacaktır
9 Nisan Perşembe
9 Nisan Perşembe
Oleg, limitin 1.5 - 2.0 kilocent. Kazandı - çıkardı, çevirdi - çıkardı. Yeniden yatırım yapamazsınız.
Ancak, bu şekilde daha iyidir - günün kârının %50'si. Günün karı yok - para çekme yok.
10 Nisan Cuma
13. Hafta: 6 Nisan - 10 Nisan 2015.