psikolog... ;)))
Üçüncü hafta çalışma sonuçları ( 26.01. - 30.01. 2015. )
Büyüme oranı = %10,1/gün
Bu büyüme oranı devam ederse, 55. günde hedefe = 1000 $ 'a ulaşılacaktır.
Bu, başlangıç anından itibaren mevcut an tarafından kurulan büyüme oranıdır.
Başka bir deyişle, yaklaşan doğrunun eğimidir.
İlk deponun %10'u mu yoksa önceki günden mi?
maksimum özkaynak düşüşü neydi? bu gösterge olmadan, bir tür "büyüme" hakkında konuşmak anlamsızdır.
Bu projenin amacı ilk mesajda belirtilmiştir. Sonuçla ilgileniyorum. "Dezavantajlar", "eşitlik", "hakkaniyetten çekilme" ve diğer felsefeler hakkındaki anlaşmazlıklar beni büyülemiyor. Büyüme göstergesinin anlamlılık derecesini gösterebilen nihai gerçek sonuçtur.
Kendimiz için kişisel olarak herhangi bir hedef belirleyebiliriz, hakkımız. Ama insanları yanıltamayız - bu iyi değil.
İlk olarak, sistemin ACS ile ilgisi yok. Hiçbiri. Daha ziyade, sapkın yaratılmış arabaların ticaretidir, başka bir şey değil.
İkincisi, çekilme. Bundan kaçış yoktur ve deneylerinizi yaparken dikkate alınmalı ve herkese açık olarak gösterilmelidir. Bunu neden yapıyorsun başka bir soru.
İyi. Sadece sisteminizi dengeye değil, eşitliğe bağlamaya çalışın. Ve en azından bu eşitliği artırın. Ve sonra bu davayı önbelleğe aktarmak zor olmayacak. O zaman her şey bir anlam ifade edecek.
Ve genel olarak doldurma ve ortalama alma, sapkınlık olmadan çok daha geleneksel yollarla yapılabilir.
Neden sana ne yapman gerektiğini söylememe izin veriyorum? - çünkü açık sözlü küfürlere bakamıyorum ..
not. Buradaki "ahududuları" bozduğumu düşünen adminler, tartışılan konunun gerçek özünü nereden bildiğimi açıklamamı isterse, bunu TS'ye sormak daha iyidir.
P.P.S. Neden kambur tarafından kazanılan gerçek parayı hesaba katmıyorsunuz ve bu tür bilimsel araştırmalara katılmıyorsunuz? bilim için, sonuçta, hiçbir şey üzücü değil mi? - ama hayır, bonus dts bildirileri kullanılır. Ve neden deneyler tam olarak orada yapılıyor, bu ikramiyeleri kim dağıtıyor?
joo :
... geri çekilme. Bundan kaçış yoktur ve dikkate alınmalı ve kamuoyu önünde gösterilmelidir.
Hiçbir şey gizli değil, her şey izlemede gösteriliyor.
Ve beğenen veya beğenmeyen varsa - benim böyle bir görevim yok.
not
Eleştiri, deneyin sonunda, herhangi bir sonuçla - olumlu ya da olumsuz - uygun olacaktır.
PPS
Eşitliğin, dengenin, nakit paranın rolü hakkındaki anlaşmazlıklar bir namlu organına benziyor - şarkımız iyi, baştan başla. Boştan boşa kan nakli yapmaya niyetim yok.