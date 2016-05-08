traktör F - sayfa 11

Yeni yorum
[Silindi]  
_new-rena :
...

Yazara iyi şanslar!

Teşekkür ederim.

karşılıklı.

[Silindi]  
Anketi unuttunuz mu?
[Silindi]  
avtomat :

Teşekkür ederim.

karşılıklı.

Yukarıdaki sonuçlara çok uzun zaman önce vardım (ben de bu şekilde ticaret yapıyorum) ve eklemek istiyorum ki ilk ikiye katlamadan sonra 1000 gelene kadar beklemek değil, yarısını almak gerekiyor. Bu durumda 5$ (evet, başında bir kuruş olsa dahi iade edilmesi gerekir!!!). Sonra 20'ye getirin ve tekrar 10 (yani 1/2) alın. Aynı algoritmanın devamı. İlk kaldırma işleminden sonra zaten inanılmaz bir tatmin duygusu yaşarsınız. Ve sonra - genellikle tarif edilemez. Prensip olarak, zaten yapabileceği her şey olduğundan - iyi bir robot yazılır, sermaye iade edilir, handikap beslenir)))

Bu nedenle oylamayı desteklemiyorum (yazıyı dikkatlice okuyun))))))

[Silindi]  
_new-rena :

Yukarıdaki sonuçlara çok uzun zaman önce vardım (ben de bu şekilde ticaret yapıyorum) ve eklemek istiyorum ki ilk ikiye katlamadan sonra 1000 gelene kadar beklemek değil, yarısını almak gerekiyor. Bu durumda 5$ (evet, başında bir kuruş olsa dahi iade edilmesi gerekir!!!). Ardından 20'ye kadar getirin ve tekrar 10 (yani 1/2) alın. Aynı algoritmanın devamı. İlk kaldırma işleminden sonra zaten inanılmaz bir tatmin duygusu yaşarsınız. Ve sonra - genellikle tarif edilemez. Prensip olarak, zaten yapabileceği her şey olduğundan - iyi bir robot yazılır, sermaye iade edilir, handikap beslenir)))

Bu nedenle oylamayı desteklemiyorum (yazıyı dikkatlice okuyun))))))

Bu yaklaşıma katılıyorum. Birkaç yıl önce, belirli bir hedef ayar noktası için büyüme oranının bir fonksiyonu olarak optimal geri çekilme yüzdesinin hesaplanmış çizelgelerini hazırladım ve sundum. İlginç sonuçlar. Ve görüntü netti. Şimdi hesaplama dosyalarım yok, kaybolmuşlar, bu yüzden şimdi diyagramı gösteremiyorum (ama forumlarda arşivlerde bir yerde var). Ancak kendinize böyle bir hedef koyarsanız, hepsini yeniden oluşturabilirsiniz.
 
500'den başlayarak
Cari bakiye 203.37
Mevcut fonlar ~207

Lansmandan bu yana kar -296.63
Mevcut değişken kar ~4

Bir kuruş alınmadı.

Oleg, ne diyorsun? Eh, "Yaşasın ileri!!!" dışında

[Silindi]  
artmedia70 :
500'den başlayarak
Cari bakiye 203.37
Mevcut fonlar ~207

Lansmandan bu yana kar -296.63
Mevcut değişken kar ~4

Bir kuruş alınmadı.

Oleg, ne diyorsun? Eh, "Yaşasın ileri!!!" dışında


Bugün Pazartesi, hafta yeni başladı. Çalışma.

Bugünkü çalışmanın sonucunu günün sonunda göreceğiz. (ertesi gün erken)

not

Elbette sonuçları günlük olarak kaydedebilirsiniz. Ama gerekli mi... Bir hafta yeter.

 
avtomat :

Bugün Pazartesi, hafta yeni başladı. Çalışma.

Bugünkü çalışmanın sonucunu günün sonunda göreceğiz. (ertesi gün erken)

not

Elbette sonuçları günlük olarak kaydedebilirsiniz. Ama gerekli mi... Bir hafta yeter.

Sadece ilk hafta "bir patlama ile" oldu mu? Düzeltmek, çekmek ve yeni bir şekilde gerekliydi. Ve bu yüzden...
[Silindi]  

2 Mart Pazartesi


[Silindi]  

3 Mart Salı


[Silindi]  

4 Mart Çarşamba


1...456789101112131415161718...106
Yeni yorum