Yazara iyi şanslar!
Teşekkür ederim.
karşılıklı.
Teşekkür ederim.
karşılıklı.
Yukarıdaki sonuçlara çok uzun zaman önce vardım (ben de bu şekilde ticaret yapıyorum) ve eklemek istiyorum ki ilk ikiye katlamadan sonra 1000 gelene kadar beklemek değil, yarısını almak gerekiyor. Bu durumda 5$ (evet, başında bir kuruş olsa dahi iade edilmesi gerekir!!!). Sonra 20'ye getirin ve tekrar 10 (yani 1/2) alın. Aynı algoritmanın devamı. İlk kaldırma işleminden sonra zaten inanılmaz bir tatmin duygusu yaşarsınız. Ve sonra - genellikle tarif edilemez. Prensip olarak, zaten yapabileceği her şey olduğundan - iyi bir robot yazılır, sermaye iade edilir, handikap beslenir)))
Bu nedenle oylamayı desteklemiyorum (yazıyı dikkatlice okuyun))))))
Cari bakiye 203.37
Mevcut fonlar ~207
Lansmandan bu yana kar -296.63
Mevcut değişken kar ~4
Bir kuruş alınmadı.
Oleg, ne diyorsun? Eh, "Yaşasın ileri!!!" dışında
500'den başlayarak
Bugün Pazartesi, hafta yeni başladı. Çalışma.
Bugünkü çalışmanın sonucunu günün sonunda göreceğiz. (ertesi gün erken)
not
Elbette sonuçları günlük olarak kaydedebilirsiniz. Ama gerekli mi... Bir hafta yeter.
2 Mart Pazartesi
3 Mart Salı
4 Mart Çarşamba