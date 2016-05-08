traktör F - sayfa 34

Olegts :
Böyle risklerle uzun zaman önce birleşirdim; (
böyle bir konuyu (kopeklerden hızlı kazanç) çalışmak kaçınılmazdır, ancak çok zordur, artık hiçbir bilgi yoktur ve strateji, İnternet'in dolup taşanlardan çok daha soğuk olmalıdır)
7 Nisan Salı.


Olegts :
İlk görev birleşmek değil. ;)
artmedia70 :
Evet, Oleg bir kereden fazla tekrar başlıyor ... Farklı bir sonuç almak isteyen asıl şey aynı şeyi yapıyor. Benim için garip. Ama ... sahibi bir beyefendi. Oleg'in eksikliklerini birçok kez ima ettim. Duymuyor. Ya da istemiyor.
İkinci görev anahtarı bulmaktır. ;)
_new-rena :
Üçüncü görev, anahtarı kullanarak konveyörü kurmaktır. ;)
 
avtomat :
İkinci görev anahtarı bulmaktır. ;)
Tortilla ile aynı
artmedia70 :
Yedi mühürün arkasındaki anahtar. ;)
avtomat :
Yedi mühürün arkasındaki anahtar. ;)

zaten bulundu?

_new-rena :

zaten buldunuz mu?

"Beklenmeyen keşifler fizik tarihinde çok önemli bir rol oynamıştır. Gelecekte akışlarının kurumayacağını beklemek için her türlü neden vardır. Sonuçta, bilgi alanımız alana kıyasla hala çok küçük. bilinmeyenden." (ile)
8 Nisan Çarşamba


