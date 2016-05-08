traktör F - sayfa 51
Emrin kar kontrolü elbette mevcuttur. Ancak asıl vurgu, giriş ve çıkış sinyallerinin oluşumu üzerindedir.
Yukarıda yazdım, emrin kârını kontrol altına alırsanız ve emri sadece pozitif bir kârla kapatırsanız, o zaman ATS'de boşalma potansiyeli var.
Bu koşul hariç tutulursa, sinyal üretimindeki hatalar ve eksiklikler görünür olacaktır.
Bu, ATS'nin gelişimi için gerekli bir koşuldur.
Traktörü izlemeye devam edebilirsiniz, ancak tutamaklar katlanamaz. Yani, koşulu hariç tutuyoruz ve sinyalden mümkün olan her şeyi emiyoruz, ardından pozitif bir kâr için kapanış koşulunu geri alıyoruz. Böyle bir sinyal sağlayabilecek öz sermayede mümkün olan maksimum artışa sahibiz.
Daha fazla çalışma, burada tarif ettiğim ilkeye göre başka bir daha iyi sinyalin oluşturulmasıdır.
Nihai rüya, bir siparişi olumlu bir kârla kapatmak için bir koşulun tamamen yokluğudur. Bu kâse.
Bu doğru, üç seçenek var:
1. Bir pozisyondan çıkmak için bir sinyal, karşı pozisyona girmek için bir sinyal değildir.
2. Bir pozisyondan çıkmak için bir sinyal, ters pozisyona girmek için bir sinyaldir.
3. Yalnızca 1. ve 2. koşulda kâr elde etmek için çıkış, boşaltmanın yoludur
Stratejinin başarısı, sinyalin kalitesine bağlıdır, karlı işlemlerin sayısını kovalamak gerekli değildir, işlemlerin kalitesi daha önemlidir. %95 kar %5 zarar oranı ile sistem gelecekte drene edilebilir, aynı zamanda karlı işlemlerin %33'ü ancak büyük kârla ve kârsızların %66'sı küçük bir kayıpla, kazanç sağlayabilir.
PS Tüm göstergeler sahte, yalnızca saf Fiyat Hareketi.
Uzun bir süre okudum ve tekrar okudum.
1. Böylece son versiyonda, çıkışın olduğu yerde giriş olduğu ortaya çıkacak. Ara versiyonda 1. paragrafta yazılanlar doğrudur.
2. İlk paragrafta bir şekilde başarılı oldum.
3. Sadece kâr için çıkış - Kâr kontrol edilmezken Kâse stratejisinin çalışması için bir koşul. 1. maddeye göre çalışıyoruz.
Göstergeler olmayacak.
Bakalım sonuçlar ne olacak. biraz daha sabır lazım ;)
Ve sonuç şu:
Yarışma Kurallarından: " Açık pozisyonların maksimum hacmi 1 lotu geçmemelidir. "
Bu nedenle, tüm siparişler 1 lot büyüklüğündeydi ve sadece 1 sipariş çalışıyor.
not
Son sipariş çok olumsuz bir sonuçla sonuçlandı - o aşamada, ilk başta iletişim ile ilgili sorunlar vardı, ancak daha sonra bir ödül almayı başaramayacağım için akışına bıraktım.
zyzy
Ödülü kesinlikle Eylül'de alacağım ;)
İyi şanlar!
Traktör zaten marşa bastı... motorlar kükrüyor... ;))
Yarışma Kurallarından: " Açık pozisyonların maksimum hacmi 1 lotu geçmemelidir. "
1 Eylül'de başlayın.
24 Eylül'ü bitirin.
Galibiyete ihtiyacımız var.
1. sıra: Gerçek ticaret hesabınıza 2.000 $
Belirtilen tutarın çekilmesi ancak 20 lot ile işlem (tamamlanmış işlemler) yapıldıktan sonra mümkündür.
2. sıra: Gerçek ticaret hesabınıza 1.000$
Belirtilen tutarın çekilmesi ancak 10 lot ile işlem (tamamlanmış işlemler) yapıldıktan sonra mümkündür.
Birinci traktör uzun (üç hafta) sakin (1 lot) bir maratona başlamaya hazırlanırken, ikinci traktör koşulları daha sıkı ve hareket taktikleri ile haftalık bir yarışta (birinci etap) start aldı. zorunluluk (bu ilk aşamada), çok daha agresiftir.
Yarışma Kurallarından: " Hesapta maksimum negatif karlılık seviyesi %30'u geçemez "
Pazartesi başla.
Cumayı bitir.
Galibiyete ihtiyacımız var.
Triatlon yarışması üç aşamadan oluşmaktadır.