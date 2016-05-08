traktör F - sayfa 12
5 Mart Perşembe
Fonlar 489
onlar. düşüş %30
Öz sermaye ve bakiye ile maksimum düşüşü hesaplarsınız. Bakiyenin iki bin olduğunu hatırlıyorum. Tam olarak %92.35...
İzleme haftada bir güncellenecek mi? Anladığım kadarıyla, F dışındaki tüm traktörler bozuldu - ve bu nedenle artık güncellenmiyorlar mı?
Artyom, seni anlamıyorum...
Son çöküş, resim, burada , bu başlıkta açıkça sundum. Bu arada ben çöküş olduktan sonra oylamayı başlattım ve buradan haber verdim.
Şimdi, tabiri caizse, sözlü olarak değil, aslında sorunuzu cevaplamaya çalışıyorum, bu haftanın başında geliyordu:
Bu yüzden her gün hareketleri takip ediyorum. Ve haftanın sonunda haftalık bir resim sunacağım. Ve hedefe ulaşmak için beklenen zaman.
Ve gelecekte bu uygulamaya burada devam edeceğim çünkü. bu gerçekten yardımcı olur.
Oleg... Tamam, katılıyorum. Bir çöküş oldu ve ondan önceki her şeyi unutacağız (sadece normal bir hızlanma olmasına rağmen, ne yazık ki düzeltmedim).
Unuttular ve beş dolarla değil, iki dolarla yeniden başladılar. Peki. Ana şey, her çöküşten sonra yeniden başlamamanız, ancak yine de tüm ticaret tarihini hesaba katmanızdır. İlk çöküşü unutalım, kodda bir şeyi değiştirdiğiniz için ... (geçmiş göstergelerinizin kodunda sahip olduğunuz McDuck hakkında bana hala hiçbir şey cevaplamadınız, açıkça değil, ancak hesaplama formülleri aynı )
Hayır, traktörler bozulmadı. Bu zaten söylendi .
5 Mart Perşembe
Belki bir şey anlamıyorum ama bence bu denge kendini kandırmak ve başkalarını kandırmaktır.
sahip olduğun eşitlik konusunda neden sessiz kalıyorsun? bu bakiyeden anlayın, bu sizde olmayan paradır)