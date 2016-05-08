traktör F - sayfa 67

Oleg Tsarkov :

teşekkür etmek)

koşullara baktım, anladığım kadarıyla, forumdaki her işlemi ticaret stratejiniz açısından tanımlamanız gerekiyor, danışmanların kullanımına ilişkin bir yasak olmaması garip. Belki girmeyi unuttun?

yazmaya dayanamıyorum

dalga geçiyorlar))

Her işlemin açıklaması, rekabet konusunda aşağıdaki sırayla yayınlanmalıdır:

  • döviz çifti ticker,
  • terminalden sipariş numarası,
  • anlaşma hacmi,
  • giriş noktası ve ticaret yönü (Al/Sat),
  • kullanılıyorsa, Zarar Durdur ve Kar Al seviyeleri,
  • mevduat para biriminde işlem başına risk,
  • giriş/dur/al seviyeleri ile grafiğin ekran görüntüsü.

İşlemin parametrelerindeki herhangi bir değişiklik, nedeni belirtilerek forumda ilan edilmelidir.

 
Ellerimle ticaret yapmayacağım. İşte bu yarışmadaki yazışmalardan alıntı yapacağım

viktan'dan bir mesaj
Alexey, merhaba. Seni bir süredir görmedim. Saç derinizi yarışmaya göndermeye karar verdiniz mi? Ve bu kadar çok sayıda işlemi nasıl hesaplayacaksınız?
Tünaydın! Evet, dün tesadüfen yarışmayı öğrendim, katılacağım.

Bu yüzden bir komut dosyası yazacağım, istatistik oluşturacak ve sonra kopyala-yapıştır)) Doğru, korkarım moderatörler günde ilk 200-300 işlemi azarlayacak)) Zip'te uygulayabilirim. Ya da senaryoyu düzenleyin, çünkü yatırım şifresi biliniyor, kimin ihtiyacı var - bakın.

Alexey Volchanskiy :

Oleg, dün 20 Kasım'da, grafikte sadece 9 Kasım'a kadar istatistikler vardı ve bugün, 21.11.2015 20:40 Moskova saati, böyle görünüyor. Sorun nedir - Bilmiyorum, 9-16 arası ticaret açığı. Daha önce myfxbook kullandım, oldu - güncelleme ile çılgınca yavaştı.

Bu arada, robo Yeni Yıl yarışması için 10 sent veriyorlar, sonunda tüm para tüm katılımcılar için hesapta kalıyor + kazananlar için ödüller.

Bunun nedeni, güncellemeyi Cumartesi günü yaptığım ve hafta boyunca güncelleme yapmadığımdır.

Ve rekabet - hayır, koşullar uygun değil.

not

Ve bu arada, Alexey, traktörün hareketinin ayrıntılı bir resmi (kar, düşüş, çeşitli göstergeler, katsayılar vb.)

linki takip edersen açılır

Bana kimin bildiğini söyle.

(Yanlışlıkla) "Ticaret" düğmesine tıkladım ve bir demo hesabı açmak için pencereli bir terminal açıldı:

Nedir - basit bir gösteri mi yoksa daha fazlası mı?

 
Bu bir web terminali
 
Bunun bir web terminali olduğunu anladım.

Ama mql5 sitesinde ne gibi olanaklar sağladığını merak ediyorum - orada sinyaller mi yoksa başka bir şey mi?

 
IMHO, MQ'dan sadece bir demo. Normal terminaller için Metaquotes-Demo sunucusu gibi. Sinyallere yapıştıramayacaksınız gibi görünüyor, orada da bir yatırım şifresine ihtiyacınız var mı?
Peki, belki moderatörler size söyler? ...
