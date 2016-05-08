traktör F - sayfa 67
teşekkür etmek)
koşullara baktım, anladığım kadarıyla, forumdaki her işlemi ticaret stratejiniz açısından tanımlamanız gerekiyor, danışmanların kullanımına ilişkin bir yasak olmaması garip. Belki girmeyi unuttun?
yazmaya dayanamıyorum
dalga geçiyorlar))Her işlemin açıklaması, rekabet konusunda aşağıdaki sırayla yayınlanmalıdır:
İşlemin parametrelerindeki herhangi bir değişiklik, nedeni belirtilerek forumda ilan edilmelidir.
Ellerimle ticaret yapmayacağım. İşte bu yarışmadaki yazışmalardan alıntı yapacağım
Bu yüzden bir komut dosyası yazacağım, istatistik oluşturacak ve sonra kopyala-yapıştır)) Doğru, korkarım moderatörler günde ilk 200-300 işlemi azarlayacak)) Zip'te uygulayabilirim. Ya da senaryoyu düzenleyin, çünkü yatırım şifresi biliniyor, kimin ihtiyacı var - bakın.
Oleg, dün 20 Kasım'da, grafikte sadece 9 Kasım'a kadar istatistikler vardı ve bugün, 21.11.2015 20:40 Moskova saati, böyle görünüyor. Sorun nedir - Bilmiyorum, 9-16 arası ticaret açığı. Daha önce myfxbook kullandım, oldu - güncelleme ile çılgınca yavaştı.
Bu arada, robo Yeni Yıl yarışması için 10 sent veriyorlar, sonunda tüm para tüm katılımcılar için hesapta kalıyor + kazananlar için ödüller.
Bunun nedeni, güncellemeyi Cumartesi günü yaptığım ve hafta boyunca güncelleme yapmadığımdır.
Ve rekabet - hayır, koşullar uygun değil.
not
Ve bu arada, Alexey, traktörün hareketinin ayrıntılı bir resmi (kar, düşüş, çeşitli göstergeler, katsayılar vb.)
linki takip edersen açılır
not
Bana kimin bildiğini söyle.
(Yanlışlıkla) "Ticaret" düğmesine tıkladım ve bir demo hesabı açmak için pencereli bir terminal açıldı:
Nedir - basit bir gösteri mi yoksa daha fazlası mı?
Bunun bir web terminali olduğunu anladım.
Ama mql5 sitesinde ne gibi olanaklar sağladığını merak ediyorum - orada sinyaller mi yoksa başka bir şey mi?
