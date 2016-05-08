traktör F - sayfa 99

Владимир :


p sy. %10 kar zaten iyi. Çok geç olmadan alabilirsiniz.

116.08$'a eşit toplam kaybetme pozisyonunuz var.

Değişiklik: $1,1608

mikro hesap, hiçbir şey alamazsınız, pratikte bir demodur)

 
Oleg Tsarkov :

Değişiklik: $1,1608

mikro hesap, hiçbir şey alamazsınız, pratik olarak bir demodur)

Evet. Gözlerimi çoktan ovuşturdum. Sayı mikroskobiktir. Kendine ait olmayan büyükleri birleştirdi. Ve sonra böyle bir önemsememek vardı. Hemen tutmadı.
 
Alexandr Saprykin :

İyi evet. Kim risk almaz - içmez))

Antifriz)))
 

Sonra miyav, çok iyi bir kadın olan Rita'yı aradı. Vazgeçtim diyor, kocam seninle konuşmak istiyor.

Konuştuk diyorum durum nasıl?

Hırıltı, senin gibi insanların bölgesindeyim ..... iyi, anlıyorsun.

Yakınlarda oturuyorum diyorum, istersen gel)))

Sabahtan beri bekliyorum, Rita birkaç kez aradı)))

 
İyi şanslar toplantı!

 
Ve bunun traktör konusuyla nasıl bir ilgisi var? Bir misafirle tanışmak için bir bahar gibi mi?
 
En sevdiğim BZ'nin dediği gibi, - Lesha, ne zaman bir atom silahı bulacaklar, xnj.s seni öldürdü ****)))) Çocuklar ve evet biz - bu sadece bir zaman meselesi))
 
Ve traktörün kendisine bakıyorum, hala yaşıyor ... Her şey hala sessizce sürünüyor ...
bu arada kervan seçtiği rotada ilerliyor ... etrafta duyulan havlama, uluma, tıslama ve diğer kulak delici seslere rağmen ...

yol boyunca, traktörün çalışmasındaki hatalar tespit edilir ve ortadan kaldırılır

iki hafta içinde "test sitesi" traktöründe ilk depozitoda 25 kat artış sağladı ve yarışmada ödül kazandı (dünyanın birçok ülkesinden 4.000'den fazla katılımcı), 28 Mart - 08 Nisan:

Depozitoyu başlat = 10000.00
bitiş Bakiyesi = 253310.97

Bakiye/Mevduat = 25.33

77 işlem ve 76'sı artı, sonuncusu hariç - bu, yarışmanın sınırlı süresiyle ilgili benim hatam. Bu noktanın gelecekte düzeltilmesi gerekecektir.


Eh, eğer bazı özellikle "inatçılık" konusunda yetenekli olanlar şüphe duyuyorsa - saçmalık derler ve bunu yapabiliriz - peki, burada "yap ya da kapa çeneni" demek uygun olur - neredeyse kanatlı bir cümle;)))


 
Che, hiçbir şey anlamıyorum, burada danışmanın testinin sonuçlarını gösterdin ve gerçek ticaret olarak geçtin. Gerçek iki dolarlık sinyaliniz, %90'lık bir düşüşle aynı 2$'da kalıyor. Beni yarışmanıza sokun, aksi takdirde traktörlerinizi nerede arayacağınızı düşünmüyorum, iyi ya da ipucu vermiyorum ...
