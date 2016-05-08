traktör F - sayfa 18
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Forumlardaki eski arşivlerimde biraz araştırma yapmaya karar verdim... Ve çok ilginç şeyler hatırladım....
Sanırım burada şu anki çan kulemden genel bir resim çizmek için faydalı olabileceğine dair bazı değerlendirmeler yapmak faydalı olacaktır.
Salınım teorisindeki bir çekici, faz uzayında bir çekici bölgedir. Çekicilerin kararsızlığının nedenleri, sistemin faz uzayının küçük bölgelerindeki üstel kararsızlığı ile ilgilidir. Bu durumda, faz uzayının bir bölgesinden diğer bölgelere kaotik geçişler gözlemlenir, ancak bu durumda salınımlar, faz uzayının daha büyük bir bölgesini terk etmeyebilir. Sistemin "çöküşü", diğer durumlardan keskin bir şekilde farklı olan belirli bir duruma geçiş anlamına gelir, yani. sistemin sınırlı faz durumunun sınırlarının ötesine geçmek. Böyle bir durum kararlı olabilir ve sistemin parametrelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı statik bir duruma geçişine yol açabilir.
Dinamik olarak çok güzel görünüyor
Kısaca açıklayabilir misiniz: ne, nasıl, neden? 300 sayfa mql4 bir şekilde okunacak bir av değil.
Şubenin en başında, birkaç düzine sayfa. Ve sonra bazı örnekler, düşünceler vb.
Ama av değilse... En genel haliyle şunu söyleyebiliriz:
Sistem ne kadar karmaşıksa ve ne kadar çok diferansiyel denklem tanımlanırsa, sistem otonom olsa bile kaotik rejimlerin oluşma olasılığı o kadar yüksektir. Bu konunun incelenmesi, zaten üç diferansiyel denklem sistemlerinde kaotik rejimlerin ortaya çıkmasının mümkün olduğunu göstermiştir. Buna güzel bir örnek, ünlü Lorenz çekicisidir. Parametrelerin belirli değerlerinde, çekicinin davranışı (bu durumda garip çekici denir) kaotik salınımları çok andırır.
Salınım teorisindeki bir çekici, faz uzayında bir çekici bölgedir. Çekicilerin kararsızlığının nedenleri, sistemin faz uzayının küçük bölgelerindeki üstel kararsızlığı ile ilgilidir. Bu durumda, faz uzayının bir bölgesinden diğer bölgelere kaotik geçişler gözlemlenir, ancak bu durumda salınımlar, faz uzayının daha büyük bir bölgesini terk etmeyebilir. Sistemin "çöküşü", diğer durumlardan keskin bir şekilde farklı olan belirli bir duruma geçiş anlamına gelir, yani. sistemin sınırlı faz durumunun sınırlarının ötesine geçmek. Böyle bir durum kararlı olabilir ve sistemin parametrelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı statik bir duruma geçişine yol açabilir.
Dinamik olarak çok güzel görünüyor
Oleg, hangi tarlalardan sigara topluyorsun?
Oleg, hangi tarlalardan sigara topluyorsun?
Güzel çizim gerçekten ;)
Borsa ve forex enstrümanları da güzel bir şekilde çizilmiştir.
Bu güzelliği geri getirmek için bir araya gelirsem, ne kadar güzel bir dinamik çizdiklerini kesinlikle göstereceğim.
Geri çekilen fonların optimal payı hakkında daha önce gündeme getirilen soruya. Bu değer hem büyüme faktörüne hem de planlama ufkuna bağlıdır.
9 Mart Pazartesi.
10 Mart Salı
11 Mart Çarşamba