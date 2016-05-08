traktör F - sayfa 44
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
30 Nisan Perşembe
cevap zaten
Tabii ki. Ancak bu durumda, neden benim inatçılığım ... yani, acil kapatma için öngörülen koşulların yanlış olduğu ortaya çıktı.
Zaten bu nokta düzeltildi.
1 Mayıs Cuma
16. Hafta: 27 Nisan - 1 Mayıs 2015.
16. Hafta: 27 Nisan - 1 Mayıs 2015.
Grafiğin çizimindeki yanlış anlama beni eziyor. Daha ilerisi yok.
Grafiğin açık yeşil çizgisi, traktör sahibinin dile getirdiği arzusudur ???????????
Her şeye dayanacağım. Ama bu.....
Hesaplama için yanlış hızı alıyorsunuz. Bir başlangıç tarihi var, bir ilk depozito var. Mevcut bir durum var. Gerçek hızı hesaplamak zor değil
Bu hiç net değil.
hız -- ortalama, anlık, aralıklı ortalama, vb...
Grafiğin çizimindeki yanlış anlama beni eziyor. Daha ilerisi yok.
Grafiğin açık yeşil çizgisi, traktör sahibinin dile getirdiği arzusudur ???????????
Her şeye dayanacağım. Ama bu.....
Dayanıyorsun, dayanamıyorsun... Her şeyi anladığını sanıyorsun ama ben, aptal, daha fazla anlamıyorum... Ama belki hala tam olarak ne elde etmek istediğimi anlamıyorsun...
Deneyin en başında belirttiğim hedeflerden biri de " Biraz kesinlik ile planlama yapmak mümkün müdür? " sorusunun cevabını bulmaktır. Bu nedenle, çizelgelerdeki çizgiler konusunda daha sakin olun.