Олег avtomat :

30 Nisan Perşembe

cevap zaten oldu
new-rena :
cevap zaten

Tabii ki. Ancak bu durumda, neden benim inatçılığım ... yani, acil kapatma için öngörülen koşulların yanlış olduğu ortaya çıktı.

Zaten bu nokta düzeltildi.

1 Mayıs Cuma


16. Hafta: 27 Nisan - 1 Mayıs 2015.


Олег avtomat :
Hesaplama için yanlış hızı alıyorsunuz. Bir başlangıç tarihi var, bir ilk depozito var. Mevcut bir durum var. Gerçek hızı hesaplamak zor değil
 
Олег avtomat :

16. Hafta: 27 Nisan - 1 Mayıs 2015.


Grafiğin çizimindeki yanlış anlama beni eziyor. Daha ilerisi yok.

Grafiğin açık yeşil çizgisi, traktör sahibinin dile getirdiği arzusudur ???????????


 Her şeye dayanacağım. Ama bu.....

 
Bir aydır burada değilim... Neden hiçbir şeye şaşırmıyorum? ...
Sistemi baştan planlarsınız. O zaman projenin tamamlanması için bir tahmin yayınlamak daha doğru olacaktır. Sadece son sıfır olacak, bin değil.
Ve en azından yaklaşık olarak eşitlik gösterin. Zamanlama sırasında. O zaman resim tamamlanmış olacak. Ne de olsa birileri, öz sermayenin dengeden çok daha yüksek olduğunu düşünüyor ve bu nedenle gözlemlemeye devam ediyor. Ve fonların nerede olduğunu gördükleri anda, tarlalarda koşan bir traktör sürücüsünü izleyerek zamanlarını boşa harcadıklarını anlayacaklar...
Victor Nikolaev :
Hesaplama için yanlış hızı alıyorsunuz. Bir başlangıç tarihi var, bir ilk depozito var. Mevcut bir durum var. Gerçek hızı hesaplamak zor değil

Bu hiç net değil.

hız -- ortalama, anlık, aralıklı ortalama, vb...

Владимир :

Grafiğin çizimindeki yanlış anlama beni eziyor. Daha ilerisi yok.

Grafiğin açık yeşil çizgisi, traktör sahibinin dile getirdiği arzusudur ???????????


 Her şeye dayanacağım. Ama bu.....

Dayanıyorsun, dayanamıyorsun... Her şeyi anladığını sanıyorsun ama ben, aptal, daha fazla anlamıyorum... Ama belki hala tam olarak ne elde etmek istediğimi anlamıyorsun...

Deneyin en başında belirttiğim hedeflerden biri de " Biraz kesinlik ile planlama yapmak mümkün müdür? " sorusunun cevabını bulmaktır. Bu nedenle, çizelgelerdeki çizgiler konusunda daha sakin olun.

