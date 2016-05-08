traktör F - sayfa 101
---
Ve bu zaten BG tarafından alındı))
emeklemek için doğmuş
fırtına Fuji!
emeklemek için doğmuş
yokuş yukarı gidiyor!...
gönderileri zaten sildiyseniz, bu "şaheser" i BG'den silin
Umarım bu aşağılık "mucizenin" hayranı değilsinizdir...
Belirlenen hedefler ve bunlara ulaşma zamanı sorusuna:
ve traktörün geçmiş rekabetteki çalışmalarını analiz etmek
;)))
"Rastgele" sürecin temel kalıplarını belirlemek için yeterli sayıda günümüz var.
Tüm ilgi miktarları grafikte gösterilir.
Mevcut verilere dayanarak, daha fazla çalışma planlıyoruz
Bu aşamada, en iyi sonucu elde etmek için fonların hangi kısmının önbelleğe çekileceği ve hangi sıklıkta olduğu sorusu önem kazanır. Aynı zamanda, mevcut sınırlamalar dikkate alınmalıdır.
Bu dinamik bir optimizasyon problemidir.
Bu sorunun çözümüne daha fazla dikkat edilmelidir.
Bu yüzden para çekmeyin, mevduatın büyümesine izin verin
Mevduatın büyümesi gereklidir, ancak bu savaşın sadece yarısıdır. Nihai hedef depozito değil, çekilen nakittir .
Sorunun özünü anlamak için, çekilen bu paranın tüccar için tek gelir kaynağı olduğunu hayal edin. Aynı zamanda, tüccarın bir şeyler yemesi, elektrik, gaz, su, elektrik, internet vb. aylık sabit maliyetler vardır - ve bu maliyetler ona zaten çekilen önbelleğin minimum değerini dikte eder . Ek olarak, başka maliyetler (örneğin, öğrenim ücretleri), yeni planlar ortaya çıkıyor (örneğin, bir yazlık ev inşaatı), vb. -- ve bu maliyetler çıktı önbelleğinin en uygun değeri hakkında düşünmenizi sağlar . Yani, mevduatta basit bir artış işe yaramaz ve parayı çekmeniz gerekir.
Bu daha net mi?
Bugün 19 Nisan 2016 Traktör RA piyasaya sürüldü. (profildeki link)
Hedef: İlk depozitonun net büyümesinin 100 katı = 1500,00. (sent)
Gerçek verilere dayanarak, bir hareket modeli oluşturacağız ve çıktı önbelleğini optimize etme problemini çözeceğiz. ( örnek )
Bu göreve ayrı bir dal verilmeyi hak ediyor.
Ayrıca, forum katılımcılarının zamanlama ve hedefe ulaşma olasılığı hakkında görüşlerinin nasıl dağıtılacağıyla ilgileniyorum - bunun için oylamayı açacağım.
Çalışma ;)