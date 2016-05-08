traktör F - sayfa 38

Yeni yorum
[Silindi]  
ULAD :

Herkesten bir şeye güvenmelerini istedim. Traktörün otomatik ticareti mi yoksa manuel kontrolü mü?

Hangi TF dahil?

şarap :
Burada ya traktöre yetişme girişimi (sürücüsüz) ya da tam tersi ondan kaçma. Kimin veya neyin önde olduğuna bağlı. Ama daha çok öndeki traktör kendi yoluna gidiyor gibi görünüyor. Traktör sürücüsü de ona yetişmeye çalışıyor ama nedense olmuyor.

evet... bu tanımda doğruluk payı var... ve bu durum değişmeli... traktör sürücüsünün dümeni eline alma zamanı geldi...

[Silindi]  

17 Nisan Cuma


[Silindi]  

14. Hafta: 13 Nisan - 17 Nisan 2015.


[Silindi]  
 
avtomat :

evet... bu tanımda doğruluk payı var... ve bu durum değişmeli... traktör sürücüsünün dümeni eline alma zamanı geldi...

Demek istediğim, bu sözlerden traktörün makinenin üzerinde olduğu, ancak traktör için büyük riskler taşıdığı anlaşılabilir.

Ve hala zaman çerçevesini istiyorum   sınıflandırmayı kaldırmak Genel tartışmada, nasıl olursa olsun.

 

[Silindi]  
ULAD :

Demek istediğim, bu sözlerden traktörün makinenin üzerinde olduğu, ancak traktör için büyük riskler taşıdığı anlaşılabilir.

Ve yine de zaman çerçevesini isterim   sınıflandırmayı kaldırmak Genel tartışmada, nasıl olursa olsun.

 

Sabit bağlantı yok. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor...

 
avtomat :

Sabit bağlantı yok. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor...

Sabit bir sabitleyici yoksa, muhtemelen otomatik ticaret de yoktur. Biraz kurnazlık yapıyorsun :) oh iyi.

Bir şeylerin değiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, hedefe ulaşma süresi sonsuza kadar gidecektir. Bakiye doğal olarak 0 çıkmazsa beklemeyeceğiz.

Bu olay beklentilerimizi kısaltacak ama sonuçtan dolayı hüsrana uğrayacağız.

[Silindi]  
ULAD :

Sert ilişkilendirme yok, o zaman belki otomatik ticaret yok. Biraz kurnazlık yapıyorsun :) oh iyi.

Bir şeylerin değiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, hedefe ulaşmak için son tarih sonsuza kadar gidecek. Bakiye doğal olarak 0 çıkmazsa beklemeyeceğiz.

Bu olay beklentilerimizi kısaltacak ama sonuçtan dolayı hüsrana uğrayacağız.

Akıllı olmayın... gerçi... diyelim ki, yarı otomatik - şu ya da bu şekilde, ya da tam tersi ;)) ama neyse.

Pazartesiden itibaren düşünüyorum ve devam ediyorum ;)

[Silindi]  

20 Nisan Pazartesi


[Silindi]  

21 Nisan Salı.


1...313233343536373839404142434445...106
Yeni yorum