traktör F - sayfa 86
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
☼
Sizi temin ederim ki bu forum en canlı ve ilginç olanıdır.
Burada birisi piyasa teorisinden bahsediyor ve tüm hayvanat bahçesi bunun bir örneğini veriyor ve şimdi traktörler, arazi araçları ve vinçler var.
Ve 70'lerde, Teknoloji Fakültesinin 3. yılındaki zamanı hatırladım. sibernetik (bu arada, otomatik kontrol sistemleri konusunda da uzmanım), yaklaşık olarak bu tür bir ders projem vardı "Şantiyelere göre inşaat makineleri ve mekanizmalarının dağılımı." Simplex doğrusal programlama yöntemini kullandım ve onu ALGOL 68'de, delikli bantta, Minsk 32 bilgisayarında programladım.
" Haçlı seferi " böyle başladı :)
Üniversitedeki bir ES bilgisayarında delikli kartlar buldum. Eğlenceliydi, programı Fortran'da özel kareli formlarda yazdım. Her harf kendi hücresinde. Sonra her şey EC'ye götürüldü, orada delikli kartlarda dövüldü, 3-4 gün sonra çıktılar getirildi.
Bir hata yaptı - süreç tekrarlandı. O zaman kelimeyi bile bilmiyordum - hata ayıklayıcı))
☼
Sizi temin ederim ki bu forum en canlı ve ilginç olanıdır.
Burada birisi piyasa teorisinden bahsediyor ve tüm hayvanat bahçesi bunun bir örneğini veriyor ve şimdi traktörler, arazi araçları ve vinçler var.
Ve 70'lerde, Teknoloji Fakültesinin 3. yılındaki zamanı hatırladım. sibernetik (bu arada, otomatik kontrol sistemleri konusunda da uzmanım), yaklaşık olarak bu tür bir ders projem vardı "Şantiyelere göre inşaat makineleri ve mekanizmalarının dağılımı." Simplex doğrusal programlama yöntemini kullandım ve onu ALGOL 68'de, delikli bantta, Minsk 32 bilgisayarında programladım.
" Haçlı seferi " böyle başladı :)
Mucitler ve Yenilikçiler
:)
Üniversitedeki bir ES bilgisayarında delikli kartlar buldum. Eğlenceliydi, programı Fortran'da özel kareli formlarda yazdım. Her harf kendi hücresinde. Sonra her şey EC'ye götürüldü, orada delikli kartlarda dövüldü, 3-4 gün sonra çıktılar getirildi.
Bir hata yaptı - süreç tekrarlandı. O zaman kelimeyi bile bilmiyordum - hata ayıklayıcı))
Hepimiz yavaş yavaş öğrendik
:)
Üniversitedeki bir ES bilgisayarında delikli kartlar buldum. Eğlenceliydi, programı Fortran'da özel kareli formlarda yazdım. Her harf kendi hücresinde. Sonra her şey EC'ye götürüldü, orada delikli kartlarda dövüldü, 3-4 gün sonra çıktılar getirildi.
Bir hata yaptı - süreç tekrarlandı. O zaman kelimeyi bile bilmiyordum - hata ayıklayıcı))
Ekstrapolasyon, Fortran + delikli kartlar konusundaki kurslarımı hatırladım)
Ba! Burada tek bir yerde kaç tane dinozor mastodon toplandı ... :-)
Ders kitaplarındaki en iyi ve en özgür yer imlerini delikli kartlardan yaptılar))) Şimdi bir kitap için bir yer imi bir metadır, ancak o zamanlar takip edilmesi gereken bir örnekti ... Delikli bir karttaki bir program bir demet tedarik etmek için yeterliydi. (insanların) Ehhh kuluçka zamanı nerdesin yine eğlenceliydi....
Bu cep nasıl kullanılır? Nasıl çalışır?
Delikli kartlar da buldum, kendim doldurdum, o kadar aldım ki delikli kartları kitap gibi okudum.