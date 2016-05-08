traktör F - sayfa 80
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir model oluşturmak kolaydır. Kazanmanıza izin verecek bir model oluşturmak zordur.
Ama gerçekten de hiçbir şey hakkında, amaçsız ve anlamsız bir tür soyut fener modeliyle mi ilgiliydi? Numara. Ve hedefler belirlendi ve görevler belirlendi.
Belki de Yeni Yıl selamlarına geçmenin zamanı gelmiştir ???
Herkese mutlu yıllar!!!
Ana şey mucizelere inanmaktır.
Güçlü bir şekilde inanırsanız, bunlar yerine getirilebilir.
Tekrar. Yeni Yılın Kutlu Olsun!!!
Biraz ters gitse de şubeyi seviyorum. Umarım yoluna geri dönersin. Bu yolu bilmesek de (bu dal hakkında).
Yani hakikat sorusu açık kalıyor.
YENİ YILIN KUTLU OLSUN !!!
HEPİMİZE BAŞARILAR!!!
2016
Traktör başlangıçta. Aylık yarış --- Ocak (04.01'den 28.01'e kadar) --- profildeki bağlantıdan sonuçlar, ardından bağlantı traktörü F'yi takip edin
2016
Traktör başlangıçta. Aylık yarış --- Ocak (04.01'den 28.01'e kadar) --- profildeki bağlantıdan sonuçlar, ardından bağlantı traktörü F'yi takip edin
Oleg, F'ye göre veri olmadığını söylüyor, muhtemelen W?
Bu arada, bu seferki hedef nedir?
Oleg, F'ye göre veri olmadığını söylüyor, muhtemelen W?
Bu arada, bu seferki hedef nedir?
Hayır, bu başka bir konu - rekabet yok. Henüz değil, ya da Ocak'ta değil - bilmiyorum. Terminalde ticaret kapalı. Ve programda Ocak 2016 yarışması yok ve Aralık 2015 kayıtları da lanet olsun... Genel olarak, hala neyin ne olduğunu bilmiyorum.
Müsabaka başlar başlamaz F traktörü hemen hareket edecektir. Amaç zaferdir.
traktör W başka bir şarkı.
Hayır, bu başka bir konu - rekabet yok. Henüz değil, ya da Ocak'ta değil - bilmiyorum. Terminalde ticaret kapalı. Ve programda Ocak 2016 yarışması yok ve Aralık 2015 kayıtları da lanet olsun... Genel olarak, hala neyin ne olduğunu bilmiyorum.
Müsabaka başlar başlamaz F traktörü hemen hareket edecektir. Amaç zaferdir.
traktör W başka bir şarkı.
Bu yüzden yarışmalara veya bedavalara kaydoldum, daha sonra link verebilirim. Aralık sonunda bana birkaç hediyelik eşya verdiler, ben de onları deniyorum. Prensip olarak, gerçek mülklerle ücretsiz bir hesap için pazarlık yapmayı deneyebilirim. 10.000 $ için)) Londra'ya gönderilen pingler, sunucular uçar.
Bu forumu öz disiplin için kendim izledim, ancak programımı %100 takip etmedim. Üzülme - kıracağız))
Şimdi iletişim kuramıyorum - sadece uçtum, arkadaşım için jöle pişiriyorum)))) Nasıl olduğunu bilmiyor ama söz verdim))
Bu yüzden yarışmalara veya bedavalara kaydoldum, daha sonra link verebilirim. Aralık sonunda bana birkaç hediyelik eşya verdiler, ben de onları deniyorum. Prensip olarak, gerçek mülklerle ücretsiz bir hesap için pazarlık yapmayı deneyebilirim. 10.000 $ için)) Londra'ya gönderilen pingler, sunucular uçar.
Bu forumu öz disiplin için kendim izledim, ancak programımı %100 takip etmedim. Üzülme - kıracağız))
Şimdi iletişim kuramıyorum - sadece uçtum, arkadaşım için jöle pişiriyorum)))) Nasıl olduğunu bilmiyor ama söz verdim))