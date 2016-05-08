traktör F - sayfa 72

Yeni yorum
 
Vladislav Andruschenko :
Öz sermaye, dengeden diğer yönde uzaklaşır. birbirlerini sevmiyorlar
Oleg her zaman aynı stratejiye sahiptir "Korkaklar için ayaklar". Ve bu stratejinin tonlarca "bilimsel" esere sarılmış olması hiç önemli değil.
 
Artyom Trishkin :
Oleg her zaman aynı stratejiye sahiptir "Korkaklar için ayaklar". Ve bu stratejinin tonlarca "bilimsel" esere sarılmış olması hiç önemli değil.
Bir şey sessiz...
 
Alexey Volchanskiy :
Bir şey sessiz...
Muhtemelen başka bir senkrofazotron ile ortaya çıkar;)
 
Onun için bir senkrofazotron nedir, büyük olasılıkla traktörüne yeni ve güçlü bir motor vidalıyor.)
 
khorosh :
Onu bir senkrofazotronla becer, büyük ihtimalle traktörü için yeni ve güçlü bir motor.)
Eskinin fiyatı yenisini icat edemeyecek kadar yüksek...
 
Alexey Volchanskiy :
Bir şey sessiz...
...sonra tonlarca bizden, sonra onlardan... ;)
 
bir çocuk ancak bir kadın varsa nereden doğabilir (karlı ticaret sistemi)
[Silindi]  

Sonuçlar :

Aylık çalıştırma sona erdi - Aralık (01.12. - 24.12 arası - sonuçlar profildeki bağlantıda, ardından bağlantıyı takip edin

Henüz yarışmayı kazanmadı...

 
Олег avtomat :

Sonuçlar :

Aylık çalıştırma sona erdi - Aralık (01.12. - 24.12 arası - sonuçlar profildeki bağlantıda, ardından bağlantıyı takip edin

Henüz yarışmayı kazanmadı...

Her şeyi bedavaya almak için ne tür aptalca bir istek? Bu süre zarfında, zaten kazanmış olurdum. Cennetten man mı bekliyorsun?
[Silindi]  
Artyom Trishkin :
Her şeyi bedavaya almak için ne tür aptalca bir istek? Bu süre zarfında, zaten kazanmış olurdum. Cennetten man mı bekliyorsun?

"Evet ise, ağzınızda mantarlar büyüseydi, o zaman ormana gitmenize bile gerek kalmazdı" - bu "zaten" ile ilgili

Ve ne "bedava" ne de "cennetten gelen manna"nın bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur.

1...656667686970717273747576777879...106
Yeni yorum