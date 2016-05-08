traktör F - sayfa 49
İkinci haftanın sonuçları, hafifçe söylemek gerekirse, tamamen açık değildir ...
Daha dikkatli ince ayar gereklidir.
Yine de vidaları sıkmanız gerekiyor.Bu hafta, haftalık yarışmada ön eleme yapılacak. Sonuçlar ne olacak - beş gün içinde görülecek.
Ve tüm işlemler siyahsa ve düşüş 0 ise, başka nerede bükülecek? Zaten arazi aracı.
Oleg, fizikten uzak dur. Unutmak. Sinüsleri onlarsız yapabilecekleri yere sürüklemeye gerek yok. Sinüzoidleri yazan traktör teorisi uzun süredir ve bir kereden fazla tutarsızlığını kanıtladı. Burada insanlar teorileştirmezler. Burası pratik yaptıkları yer ;)
Cevabımı biraz genişleteceğim https://www.mql5.com/en/forum/61389/page36#comment_1810991 (hatırlatmama izin verin, hız ve belirlerken ortaya çıkan problemlerle ilgiliydi)
1.
Oleg, fizikten uzak dur. Unutmak. Sinüsleri onlarsız yapabilecekleri yere sürüklemeye gerek yok.
Fizik nesnel bir gerçekliktir. Dolayısıyla hiçbir şekilde "fiziği geride bırakmak" mümkün değildir.
Fizik her yerde ve her zaman mevcuttur.
2.
Sinüzoidleri yazan traktör teorisi uzun süredir ve bir kereden fazla tutarsızlığını kanıtladı.
Sistem üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu aşamada haftalık yarışmalarda bir alıştırma yapılır.
Bu çalışma da geçen hafta yapıldı. İşte haftanın sonuçları:
Henüz burada kazanan olmadım. Ama gelecek hafta ben kazanacağım.
Bu arada, paralel olarak, daha rahat bir aylık rekabette bir yarışma var - burada çalışma sabit bir lot = 1 ile yürütülüyor. Sonuç 27 Ağustos'ta olacak.
3.
Burada insanlar teorileştirmezler. Burası pratik yaptıkları yer ;)
Pratiksiz teori öldü. Teorisiz uygulama kördür. (İLE)
Tek bir bütünün her iki bileşeni de gereklidir - hem teori hem de pratik.
Benim de devletlerim var. senin. Onlar da eğimli...
Nasıl gidiyor ?
Hatalar üzerinde çok çalıştım. Ve bu çalışma sonucunda traktör bataklıktan çıktı. Şimdi mevcut eksiklikler ortadan kaldırılıyor - bunun için bir alıştırma yapılıyor.
Tablo fena değil, tabii ki bu eşitlikse ve bakiyeden daha yüksekse.