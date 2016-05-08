traktör F - sayfa 90

Yeni yorum
[Silindi]  
Alexey Volchanskiy :
Oleg, bu kadar çok hayranın olması güzel, değil mi? Yazık, sadece erkekler, bayanlar yok))

Önce uçaklar.

;))

 
Олег avtomat :


bu video için teşekkürler!..... tekrar izlemek çok mutlu etti..... harika)

Peki ya kızlar? eeeh şimdi istiyorum ... ama hayır) ve kızlar daha sonra ......
 
nowi :
bu video için teşekkürler!..... tekrar izlemek çok mutlu etti..... harika)

Peki ya kızlar? eeeh şimdi istiyorum ... ama hayır) ve kızlar daha sonra ......
Shershel-Fam hakkında. Başka bir görüş daha var - bir kadın aramayın, para arayın, kadınlar sizi kendileri bulacak)) alaycı, ama hayati olarak))
[Silindi]  
nowi :
bu video için teşekkürler!..... tekrar izlemek çok mutlu etti..... harika)

Peki ya kızlar? eeeh şimdi istiyorum ... ama hayır) ve kızlar daha sonra ......

Sağlığınızın tadını çıkarın.

;)

[Silindi]  
Alexey Volchanskiy :
Shershel-Fam hakkında. Başka bir görüş daha var - bir kadın aramayın, para arayın, kadınlar sizi kendileri bulacak)) alaycı, ama hayati olarak))
Hayır, o kadar da alaycı değil, bu... uh, hafifçe söylemek gerekirse... sofistike değil. Bu, fantazisi olmayan, düşünce uçuşu olmayan bir fikirdir. Ve bir buluntu olarak değerlendirilmemelidir.
 
Олег avtomat :
Hayır, o kadar da alaycı değil, bu... uh, hafifçe söylemek gerekirse... sofistike değil. Bu, fantazisi olmayan, düşünce uçuşu olmayan bir fikirdir. Ve bir buluntu olarak kabul edilmemelidir.

Paran olunca kadınlar ortaya çıkıyor. Kadın olunca para yok oluyor. Para kaybettiğinizde kadınlar ortadan kaybolur ve para ortaya çıkar.

Bu kısır döngüyü kim kırabilirse, ölçülemeyecek kadar zengin olacak...

 
Олег avtomat :
Hayır, o kadar da alaycı değil, bu... uh, hafifçe söylemek gerekirse... sofistike değil. Bu, fantazisi olmayan, düşünce uçuşu olmayan bir fikirdir. Ve bir buluntu olarak değerlendirilmemelidir.
Bu, teyzeler ve amcalar arasındaki ilişkinin yönlerinden sadece biriydi. Ve çok önemli bir çizgi.
 
Artyom Trishkin :

Paran olduğunda kadınlar ortaya çıkar. Kadın olunca para yok oluyor. Para kaybettiğinizde kadınlar ortadan kaybolur ve para ortaya çıkar.

Bu kısır döngüyü kim kırabilirse, ölçülemeyecek kadar zengin olacak...

Daha önce, süvarileri kaybetmek zengin yaşlı kadınlarla evlendi. Ve çark diğer yöne dönmeye başladı)) Ama benim için çok geç, Forex için tüm umutlar))
 
Alexey Volchanskiy :
Daha önce, süvarileri kaybetmek zengin yaşlı kadınlarla evlendi. Ve çark diğer yöne dönmeye başladı)) Ama benim için çok geç, Forex için tüm umutlar))

Bu arada, Cuma günü ABD haberlerine gitti. Hiçbir şey, canlı. 70$'lık bonus hesabı geçen yılın sonundan beri boşta, kullanmaya karar verdim. Oleg, dal çıkmasın diye buraya atacağım, aldırış etmemiş gibisin.

yüzyıllar

[Silindi]  
Artyom Trishkin :

Paran olunca kadınlar ortaya çıkıyor. Kadın olunca para yok oluyor. Para kaybettiğinizde kadınlar ortadan kaybolur ve para ortaya çıkar.

Bu kısır döngüyü kim kırabilirse, ölçülemeyecek kadar zengin olacak...

Samsara Çemberi... Samsara Çarkı...

Samsara çarkını kıran nirvanaya ulaşır ;))

1...838485868788899091929394959697...106
Yeni yorum