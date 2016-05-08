traktör F - sayfa 90
Oleg, bu kadar çok hayranın olması güzel, değil mi? Yazık, sadece erkekler, bayanlar yok))
Önce uçaklar.
;))
Peki ya kızlar? eeeh şimdi istiyorum ... ama hayır) ve kızlar daha sonra ......
bu video için teşekkürler!..... tekrar izlemek çok mutlu etti..... harika)
Sağlığınızın tadını çıkarın.
;)
Shershel-Fam hakkında. Başka bir görüş daha var - bir kadın aramayın, para arayın, kadınlar sizi kendileri bulacak)) alaycı, ama hayati olarak))
Hayır, o kadar da alaycı değil, bu... uh, hafifçe söylemek gerekirse... sofistike değil. Bu, fantazisi olmayan, düşünce uçuşu olmayan bir fikirdir. Ve bir buluntu olarak kabul edilmemelidir.
Paran olunca kadınlar ortaya çıkıyor. Kadın olunca para yok oluyor. Para kaybettiğinizde kadınlar ortadan kaybolur ve para ortaya çıkar.
Bu kısır döngüyü kim kırabilirse, ölçülemeyecek kadar zengin olacak...
Daha önce, süvarileri kaybetmek zengin yaşlı kadınlarla evlendi. Ve çark diğer yöne dönmeye başladı)) Ama benim için çok geç, Forex için tüm umutlar))
Bu arada, Cuma günü ABD haberlerine gitti. Hiçbir şey, canlı. 70$'lık bonus hesabı geçen yılın sonundan beri boşta, kullanmaya karar verdim. Oleg, dal çıkmasın diye buraya atacağım, aldırış etmemiş gibisin.
Samsara Çemberi... Samsara Çarkı...
Samsara çarkını kıran nirvanaya ulaşır ;))