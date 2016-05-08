traktör F - sayfa 33
1 Nisan Çarşamba.
2 Nisan Perşembe
3 Nisan Cuma
12. Hafta: 30 Mart - 3 Nisan 2015.
6 Nisan Pazartesi.
Deney başlayalı neredeyse 3 ay oldu, "ve traktör hala orada" (c). Bu traktörle fazla uzağa gidemezsiniz. Otomatik kontrol temelinde kaç tane traktör arızalandı? Stratejiyi değiştirmemiz gerekiyor. Umarım ödeyeceğin başka bir ana işin vardır.
Aferin, sıkılmış ;)))
Böyle risklerle uzun zaman önce birleşirdim; (