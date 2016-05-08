traktör F - sayfa 53
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bir kaderci daha...
Seninle sadece kaderci olmayacaksın ...
Önümüzdeki hafta sipariş verilecek.
Önümüzdeki hafta sipariş verilecek.
olmayacak
İrade. Ben zaten biliyorum.
Yıllar aksini gösteriyor, görüş için üzgünüm.
Mantık demirdir, muhtemelen aynısı ticaret sistemine gömülüdür.
Objektif olmak gerekirse şunu söyleyeceğim: yıllar içinde farklı oldu. Bu uzun siyah çizgi zaten bitiyor, siyah boya kurudu;)
öyle düşünüyorsun çünkü kaderin bir CISS (sürekli mürekkep besleme sistemi) olduğunu bilmiyorsun ve siyah en ucuz renk