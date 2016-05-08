traktör F - sayfa 57
Bağlantı bulunamadı. Yoksa hepsi mi?
O zamandan beri köprünün altından çok sular aktı...
Şimdi yeni bir deney başlatıldı.
Ve link profilde ve kayıt anından beri değişmedi.
Bu nedenle moderatörlere şu soruyu gönderiyorum: Profilde belirtilen bağlantı neden ziyaretçilere görünmüyor?
Görünür, sadece bağlantının iş yerinde gizli olduğunu belirtmezsiniz. Ben de birkaç ay önce bulamadım.
Moderatörler profilleri düzenlemez ve onlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Hiçbir şeyi saklamam, işte değil, hiçbir yerde...
Bağlantıyı bunun için belirtilen yere ayarlarda kaydettim:
Ama neden bir yerlerde saklanıyor, hiç bilmiyorum.
Bu nedenle sorumu moderatörlere yöneltiyorum.
O sekme değil.
Bak nasıl yaptım. Sonuç için profilime bakın.
İşverenin web sitesine veya kişisel web sitesine giden bağlantıyı aynı bırakın.
evet... Bilgi için teşekkürler.
Düzeltildi. Bak, şimdi tamam mı?
Evet, şimdi sanırım "baktı ama bulamadı" gibi mesajlar görünmeyecek.
Hatta "avtomat in ..." değil, "Tractor F in ..." bile yazabilirsiniz :)
O zamandan beri köprünün altından çok sular aktı...
Şimdi yeni bir deney başlatıldı.