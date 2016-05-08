traktör F - sayfa 57

Oksana Berenko :
Bağlantı bulunamadı. Yoksa hepsi mi?

O zamandan beri köprünün altından çok sular aktı...

Şimdi yeni bir deney başlatıldı.

Ve link profilde ve kayıt anından beri değişmedi.


Bu nedenle moderatörlere şu soruyu gönderiyorum: Profilde belirtilen bağlantı neden ziyaretçilere görünmüyor?

 
Олег avtomat :

Görünür, sadece bağlantının iş yerinde gizli olduğunu belirtmezsiniz. Ben de birkaç ay önce bulamadım.


Moderatörler profilleri düzenlemez ve onlarla hiçbir ilgisi yoktur.

Igor Konyashin :

Hiçbir şeyi saklamam, işte değil, hiçbir yerde...

Bağlantıyı bunun için belirtilen yere ayarlarda kaydettim:


Ama neden bir yerlerde saklanıyor, hiç bilmiyorum.

Bu nedenle sorumu moderatörlere yöneltiyorum.

 
Олег avtomat :

O sekme değil.

Bak nasıl yaptım. Sonuç için profilime bakın.


İşverenin web sitesine veya kişisel web sitesine giden bağlantıyı aynı bırakın.

Igor Konyashin :

evet... Bilgi için teşekkürler.

Düzeltildi. Bak, şimdi tamam mı?

 
Олег avtomat :

Evet, şimdi sanırım "baktı ama bulamadı" gibi mesajlar görünmeyecek.
 
Hatta "avtomat in ..." değil, "Tractor F in ..." bile yazabilirsiniz :)
Evet. Teşekkür ederim. Bu ipucu olmadan, böyle bir bükülme olduğu hiç aklıma gelmedi ...
İyi bir fikir. Yapılmış ;)
 
Bağlantıyı gördüm. Deney taze mi? Henüz anlaşma yok.
