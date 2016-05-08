traktör F - sayfa 46
sağlıklı olmak...
MUTLU ZAFER GÜNÜ!!!
Bazen bana öyle geliyor ki askerler
Gelmeyen kanlı tarlalardan,
Bu topraklara bir kez düşmediler,
Ve beyaz turnalara dönüştüler.
***
Onlar hala uzakların zamanından
Uçuyorlar ve bize oy veriyorlar.
Bu yüzden değil mi bu kadar sık ve ne yazık ki
Sessiz miyiz, gökyüzüne mi bakıyoruz?
***
Sevgili Oleg, çok ilginç bir deney.
Soru - Hisse senedi tablosunu getirebilir misiniz?
Yalnızca karlı işlemleri kapatarak ve kârsız işlemleri açık bırakarak dengeyi göklere çıkarmak kolaydır.
Özkaynak durumu bir tahliye ile tehdit etmeye başlar başlamaz, Oleg tüm kayıpları kapatır. Evet, fazla kalıyor.
Yine de cevap bu değil. Denge bir kurgudur. Gerçek kâr, öz sermaye ile bakılmalıdır.
Equati'de ne elde edildiği tam olarak belli değil.
Bakiye 129.11 kuruş, fonlar 107.71 kuruş görüntülendiğinde.
Öz sermaye açısından ise şu anda ilk mevduatta 3,8 kat azalma sağlanmıştır.
Güzel ...
22 Haziran - Anma Günü
Yakında herşey güzel olacak ;)