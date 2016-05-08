traktör F - sayfa 21
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Vay. Seni uyardığım şey. Resim kesinlikle satılık değildi .
18 Mart Çarşamba
18 Mart Çarşamba
Ve neden izlemede: "Güncelleme: 13 Mart 20:58" ?
Bu neden oluyor? Sebebi ne?
Ö! Andryuha, selam! Çünkü giriş tüm omuzlarda gibi görünüyor, belki de sebeplerden biri.
Merhaba, karşılıklı görüştüğümüze sevindim! Ve bence hiç durak yok.
Merhaba.
Rahatladım - olan bu ... Şimdilik, düşünürken ...
Merhaba.
Rahatladım - olan bu ... Şimdilik, düşünürken ...
Çok fazla zorlarsan - osurabilirsin ve çok fazla gevşersen - pantolonunu sıçabilirsin ;)
Oleg, her şeyi ölçülü yap;)