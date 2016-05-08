traktör F - sayfa 48
Alıştırma haftası iyimserliğe ilham veriyor
Ama iyileştirme gerekli. Yine de vidaları sıkmanız gerekiyor.
Hasat yolda ama traktör henüz hazır değil mi?
Evet, traktör sürücüsüne ve makine operatörüne bir şişede verin - biraz dinlenin! Vicdanınız olsun. :-)
Yukarıdaki mesajları okuyun, kendisinin umrunda değil gibi... Bir kez daha baştan çıkarmayın.
Üstelik bu traktör sonbaharda tarla hasadı ne olursa olsun biçiyor!
Eğer "biçiyorsa", artık bir traktör değil, bir biçerdöverdir.
Eğer "biçiyorsa", bu artık bir traktör değil, bir biçerdöverdir.
Yıl boyunca kullanılabilen traktör tabanlı bir biçme makinesinden bahsediyorum.
Diyorum ki: vidaları sıkmanız gerekiyor.
Bu hafta, haftalık yarışmada ön eleme yapılacak. Sonuçlar ne olacak - beş gün içinde görülecek.
İkinci haftanın sonuçları, hafifçe söylemek gerekirse, tamamen açık değildir ...
Daha dikkatli ince ayar gereklidir.
50 sayfayı tembelce kürekle.
kısaca söyle - önceki traktör bir depozito ile bataklıkta boğuldu mu?
