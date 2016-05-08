traktör F - sayfa 48

Alıştırma haftası iyimserliğe ilham veriyor


Ama iyileştirme gerekli. Yine de vidaları sıkmanız gerekiyor.

 
Hasat yolda ama traktör henüz hazır değil mi?
 
Alexandr Murzin :
Evet, traktör sürücüsüne ve makine operatörüne bir şişede verin - biraz dinlenin! Vicdanınız olsun. :-)

Yukarıdaki mesajları okuyun, kendisinin umrunda değil gibi... Bir kez daha baştan çıkarmayın.

Üstelik bu traktör sonbaharda tarla hasadı ne olursa olsun biçiyor!

 
Roman Shiredchenko :

Eğer "biçiyorsa", artık bir traktör değil, bir biçerdöverdir.
 
Alexandr Murzin :
Bu traktör ancak şimdiye kadar gömebilir. Sürmeyin ve biçmeyin ...
 
Alexandr Murzin :
:-)

Yıl boyunca kullanılabilen traktör tabanlı bir biçme makinesinden bahsediyorum.

Diyorum ki: vidaları sıkmanız gerekiyor.

Bu hafta, haftalık yarışmada ön eleme yapılacak. Sonuçlar ne olacak - beş gün içinde görülecek.

İkinci haftanın sonuçları, hafifçe söylemek gerekirse, tamamen açık değildir ...

Daha dikkatli ince ayar gereklidir.



50 sayfayı tembelce kürekle.

kısaca söyle - önceki traktör bir depozito ile bataklıkta boğuldu mu?

valeriy odintsov :

Boğuldu.
