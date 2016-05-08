traktör F - sayfa 100
Che, hiçbir şey anlamıyorum, burada danışmanın testinin sonuçlarını gösterdin ve gerçek ticaret olarak geçtin. Gerçek iki dolarlık sinyaliniz, %90'lık bir düşüşle aynı 2$'da kalıyor. Beni yarışmanıza sokun, aksi takdirde traktörlerinizi nerede arayacağınızı düşünmüyorum, iyi ya da ipucu vermiyorum ...
Tüm yarışma boyunca bir rekabet masası vardı, ancak yarışmanın sonunda saat 16:00'da rekabet masası kayboldu ve bunun yerine mesaj şu:
not
bu bir test cihazı değil.
zyzy
traktörü eşim kullanıyordu ;)))
zyzyzy
yatırım şifresi verirmisin
ve sinyal doğru sarkıyor ;))))
doğru yolda !!!
Sıralama 5'e girin ve ödülü siz söyleyin. Peki, ilgili sessiz soru ...
5 ödül
2 dolar başka ne var? Oleg'in myfxbook'ta gerçek bir denetimi var, her şey oldukça iyi
bu bir cent hesabı
Aha bu konuşulmuştu. Her neyse, asıl şey siyahta) Ve yarışmayı kazandığın için tebrikler!
Katılıyorum!!!
Ve sinyaliniz nereye gitti, iyi gidiyor gibiydi ...
Teşekkür ederim.
Ama doğruyu söylemek gerekirse, bunu Zafer yolundaki bir sonraki görev olarak görüyorum.
Hepimiz ona gidiyoruz. Japon şairin dediği gibi -Kobayashi Issa.
Sessizce, sessizce sürün
Salyangoz, Fuji'nin yamacından aşağı
Çok yükseklere kadar!
---
Ve bu zaten BG tarafından alındı))
emeklemek için doğmuş
fırtına Fuji!
emeklemek için doğmuş
yokuş yukarı gidiyor!...