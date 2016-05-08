traktör F - sayfa 32
saçma sapan konuşma...
Bence bu "omuz" un doğru yorumu değil. 200 kaldıraçla, mevduatı 100 kaldıraçla karşılaştırıldığında 2 kat aşırı yükleme fırsatınız var. Üstelik aşırı yükleme yapmıyorsunuz! Bunlardan en önemlisi açık pozisyonların toplam lot büyüklüğüdür. Marjı %1000 - %10000 arasında tutun.
Yusuf, kaldıracı hesaba katmalısın çünkü bu çok önemli bir parametre. Omuz, arzunuz ne olursa olsun değişebilir. Örneğin tatiller, ticaretin bitmesine 2 saat kala, likiditede artış/düşüş vb.
Böylece kaldıracın kesinlikle açılan pozisyonun hacmini ve bunun sonucunda teminat miktarını etkilediği ortaya çıkıyor.
1:2000 kaldıraçlı bir komisyoncu için çalıştım. Zaten omzunu hesaba katma ihtiyacının olmaması ile ilgili şarkılar tükeniyor...
100 dolar için 0.01 lotuna ne kadar teminat harcanacağı benim için ne fark eder? 20pp'lik stop loss ile, herhangi bir kaldıraçta EUR-USD (2$) üzerinden %2 kaybedeceğim, geyik iade edildikten sonraki teminat eksi kayıp.
Burada %2 ile çalışacak bir görev yok. En az bir hafta %100'den kazanma görevi çözülüyor. Yani her şey dikkate alınır.
Ancak 1:2000 kaldıraçlı teminat, 1:100 kaldıraçlı teminata dönüştürülürse zaten 20 kat artacaktır. Mevduatın %20'sinde 1:2000 kaldıraçla açıyoruz ve 1:100'e düştüğünde akhtung'umuz var))))
Burada kesinlikle bir tartışma yoktur. Partinin hesaplanmasına ek bir katsayı getiriyoruz ve endişelenmeyin.
Diyelim ki 1x100 kaldıraçla çalışıyoruz, katsayı şu şekilde olacaktır: LOT=LOT* (100 / GEÇERLİ OMUZ).
Altın hakkında... Bilmelisin.
Londra Altın Tespitinin Kapanışı
London Gold Fixing'in kapatılması, yaklaşan değişikliklerin bir işaretidirLondon Gold Fixing, sarı metal için keyfi bir fiyat belirleme sistemidir. Sistem 1919'da oluşturuldu. London Gold Fixing, Batı'da neredeyse yüz yıldır yasal olarak uygulanan bir aldatmacadır...
Londra altın sabitlemesinin kapanması, küresel finansal sistemdeki radikal değişikliklerin bir işaretidir.
Yazar - Valentin Katasonov
Geçen haftanın ana finans haberlerinden biri, sarı metal için bir fiyat sabitleme sistemi olan London Gold Fix'in (LGF) 20 Mart'tan itibaren sona ermesiydi. Sistem 1919'da oluşturuldu, yüzüncü yılına tam olarak ulaşmadı. LGF'nin çalışma prensibi oldukça basitti: değerli metal fiyatları, Londra altın piyasasındaki birkaç saygın katılımcının toplantılarında metalin satışı ve satın alınması için emirler verilerek belirlendi. Fiyat, altın alım ve satım siparişlerinin toplam hacimlerinin çakıştığı ve sözde denge fiyatının ortaya çıktığı anda sabitlendi. Londra Külçe Piyasası Birliği'ne (LBMA) üye olan LGF şirketlerinde ve bankalarında beş katılımcı vardı. LGF , London Gold Market Fixing Ltd. tarafından yönetildi.
Onlarca yıldır LGF , küresel altın piyasası için ideal fiyatlandırma aracı olarak görülüyor. LGF kotasyonları, dünya çapında öncelikle metalin fiziksel tedariki için yapılan sözleşmelerde metal fiyatlarını belirlemek için kullanılmıştır. Altına dayalı türev finansal araçlarla ( kağıt altın olarak adlandırılan) işlemler de bu fiyatlara bağlandı. Kotasyonlar ayrıca parasal altın varlıklarını hesaba katmak ve değerli metalle bağlantılı borçları ve alacakları (örneğin, altın cinsinden banka mevduatları) değerlemek için de kullanılmıştır.
