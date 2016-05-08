traktör F - sayfa 41
Evet, hiçbir yere gitmiyorsun.
Kapalı pozisyonlarda "Bakiye" her zaman "Özkaynak" ile eşittir ve çoğu kişinin düşündüğü gibi bunun tersi olmaz.
Diğer herkes, yani işinizi takip edenler için daha uygun, daha net ve daha tanıdık - eşitlik.
Üzgünüm, kendin için fotoğraf göndermiyorsun.
23:59:59'da oturup monitöre bakıp gözlerimle sabitlemek benim için oldukça zahmetli olacak ;)))
Elbette bir dosyaya yazabilirsiniz . Ama sonra 23:59:59'da terminal çalışmalı.
Kayın izlemede her şey var. Ve eşitlik, diğer şeylerin yanı sıra farklıdır. (oradaki eşitliği hesaplayarak belirlerler). Kötü olan ne?
Bozuk rakamların izlenmesinde bir kayın üzerinde. Bir kayın üzerindeki hesapları bağlamanın tek normal ve tamamen adil yolu otomatik güncellemedir.
Deneyimlerden iyi bilinmektedir ki, herhangi bir " Tek normal ve tamamen adil yol " - herhangi bir alanda - uygulamaya konulur uygulanmaz, hemen böyle görünüşte " Sadece normal ve tamamen adil bir yol " ile tatminsiz görünür, rasyonelleştiriciler böyle " bulurlar. Tek normal ve tamamen adil bir şekilde "delikler ve kusurlar, mucitler " Tek normal ve tamamen adil yol " sunar. Ve böylece sonu ve kenarı olmadan. Ve doğru. Bu ileri harekettir. İlerlemek. Gelişim. Evrim.
Sadece her zaman ve her durum için “ tek normal ve tamamen adil yol ” olmadığını ve olamayacağını anlamak gerekir.
Diyalektik ;)))
Bu bir diyalektik değil, bu bir klinik. İzlemeyi bu kadar çok kullanmak ve temel özelliklerini bilmemek çok yazık...
... Yoksa depozitoyu tamamladığınız için bağlantı türünü özellikle değiştirmek istemiyor musunuz?
Ve senin bu saçmalığın artık beni şaşırtmıyor bile.
Ardından, izleme üzerindeki negatif bakiyenin ve %106'lık düşüşün nereden geldiğini açıklayın ))
22 Nisan Çarşamba
Bozuk rakamların izlenmesinde bir kayın üzerinde. Bir kayın üzerindeki hesapları bağlamanın tek normal ve tamamen adil yolu otomatik güncellemedir.
Ardından, izleme üzerindeki negatif bakiyenin ve %106'lık düşüşün nereden geldiğini açıklayın ))
Tabiri caizse, bir kayın üzerindeki hesapları bağlamanın " tek normal ve tamamen adil yolu " kullanıldıysa - otomatik güncelleme , o zaman bu durumda izlemede bozuk sayılar olacaktır, izlemede aynı negatif bakiye olacaktır. ve %106'lık bir düşüş
Eh, bu delikler, kusurlar ve " Tek normal ve tamamen adil yol " hakkında bir kelime ;))