traktör F - sayfa 61
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Haftalık kârın iki katı kadar bir kaybınız var. Saymanın bir anlamı yok.
Zaten geçmişte kaldı.
Şimdi farklı olacak.
Değerlendirme için faydalı açıklama.
Soruna açıklık getirelim. Kayıp miktarı nedir? Bunların hesaplama yöntemi nedir? vb.
Duraklar ve büyük bir hacim olmadan, bir ticaret yeterlidir
Örneğin, alırsak
o zaman nihai sonuç oldukça önemli ölçüde değişecektir
Örneğin, alırsak
o zaman nihai sonuç oldukça önemli ölçüde değişecektir
Üç işlemden biri kârsızsa, mevduat ölecek mi?
Tabii ki değil.
Her şey parametrelere bağlıdır.
Netlik için başka bir örnek şaşkınlık içinde bekleyin.
Örneğin, SL'de her saniye kapanırsa
o zaman sonuçlar şöyle görünecek:
Ek olarak, hesaplama algoritmasına rastgele seçim öğelerini ve hemen hemen her karmaşıklığı dahil edebiliriz. Örneğin, en basit seçenek:
ancak, verilen istatistiklere bağlı olarak, sonsuz sayıda olası sonuç verir:
vb.
.