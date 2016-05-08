traktör F - sayfa 66
İşte böyle oluyor. Yeniden kullanılabilir uzay gemileri terk edildi ve Buran projesi için havacılık taşıma sistemi - AN-225 Mriya uçağı (Ukraynaca Rüya) ticari uçuşlara devam ediyor. O da önce terk edilmiş, sonra restore edilmiş ve şimdi Ukrayna 250 ton taşıma kapasitesiyle dünyanın en büyük nakliye uçağına sahip.Kimse bu kadar ağır ve uzun yükleri Roket aşamaları olarak Cape Canaveral'daki Amerikan uzay limanına teslim edemez. Sadece Mriya.
https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-225
ehhh .... Çeyrek asırdır - kendi gözlerimle gördüm, en yüksek teknolojik seviyedeki kaç işletmenin batırıldığını .... neden ... neden .... Şimdi hangi alçakların buna ihtiyaç duyduğu açık ... Ama sonra ...
Antonov'un fabrikasının nasıl görevden alındığını da hatırlıyorum... insanların bu tür vandalizmi protesto etmek için dışarı nasıl çıktığını...
ama... Şu anki durum, her şeyi alt üst eden bu aşağı yönlü hareketin sonucu... Ve muhtemelen, gözler açılmadan, anlayış gelmeden ve diriliş başlamadan önce en dibe kadar düşmemiz gerekiyor. ..
Eh, "Ukrayna, 250 ton taşıma kapasitesine sahip dünyanın en büyük nakliye uçağına sahip" gerçeğine gelince - bu pek de zor değil ... Yakalama her yöne gerçekleştirilir - her şeyin ve herkesin soygunu ...
Teşekkür ederim ilgiyle baktım. Yazık ki her şey böyle... gerçi... ya öyleyse? ...
Çünkü Mriya'nın küçük de olsa ticari bir talebi var ama Buran'ın yok. Ne de olsa başlangıçta, askeri amaçlar için tasarlandı.
PS Traktor ne zaman yörüngeye girecek? myfxbook'a sağır gözlerle baktım.
Pratikte Sovyet hesaplama makineleri fabrikasındaydım. Bilgisayarlar üretildi elbette, gelişmiş değildi, ama en azından Sinclair'ler rekabet halindeydi. Sonra başladı. Demokrasi, sendikalar, yönetici seçimleri, atölye başkanları, ustalar .... Şimdi bir alışveriş merkezinin binalarında, tavukların topraklarında domuzlar yetiştiriliyor. Koku buna değer.
evet... Çok saçma...
? myfxbook'a baktım
Oleg, dün 20 Kasım'da, grafikte sadece 9 Kasım'a kadar istatistikler vardı ve bugün, 21.11.2015 20:40 Moskova saati, böyle görünüyor. Sorun nedir - Bilmiyorum, 9-16 arası ticaret açığı. Daha önce myfxbook kullandım, oldu - güncelleme ile çılgınca yavaştı.
Bu arada, robo Yeni Yıl yarışması için 10 sent veriyorlar, sonunda tüm para tüm katılımcılar için hesapta kalıyor + kazananlar için ödüller.
Her yere baktım bulamadım :(
Ve foruma bakmalısın, orada yayınlıyorlar. 23.11.2015 tarihine kadar kayıt olan bir mektup aldım. Katılım şartları, foruma kayıt olma ve yetkilendirme vardır, kuralları okuyunuz.
Moderatörler, lütfen bağlantıyı kesmeyin, bu reklam değildir, katılımcıların pratik yapmasına izin verin ve biraz para kazanın ))
teşekkür etmek)
koşullara baktım, anladığım kadarıyla, forumdaki her işlemi ticaret stratejiniz açısından tanımlamanız gerekiyor, danışmanların kullanımına ilişkin bir yasak olmaması garip. Belki girmeyi unuttun?
yazmaya dayanamıyorum