Sonuçlar :
Aylık çalıştırma sona erdi - Kasım (02.11'den 27.11'e kadar) - sonuçlar profildeki bağlantıda, ardından bağlantıyı takip edin
Yarışma henüz kazanılmadı. Ancak bir ayda istikrarlı bir şekilde ikiye katlanıyor.
Bir ayda ikiye katlamak ne anlama geliyor?
;))
;))
Tebrikler!! Hamsterlere yazık))
Aritmetik ilerlemeyi bir aylık artışlarla değil, her gün yeniden hesaplamak gerekir.
Şaka.
;)
Evet, sonuç etkileyici. Ve bu sadece 23 işlem için. 22 tanesi şort.
Şimdi robotu test ediyorum. Bu yüzden günlerce sadece küçük kârlarla karlı işlemler veriyor. Ancak bir "mükemmel" anda, büyük bir durma kaybı tetiklenir ve nihai sonuç sıfıra yakındır. Nereye düşeceğimi bilseydim, saman koyardım.
BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE. Gerçekten etkili bir sistem bulduysanız, bir "hamster" gibi davranmak daha iyidir. Ayda %9,8 ve otur ve çiğne. Aksi takdirde, sizi "mutfaklardan" kovacaklar.
Ve bu sınırdan uzak. Sistemin daha da geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve buna bağlı olarak çalışmalarının sonuçlarının iyileştirilmesi için büyük bir potansiyel vardır.
Aralık yarışmasında bu fırsatları değerlendireceğiz ( 01.12 -- 24.12) .
ayak var mı Ya da yine onlarsız
Victor, geçerli giriş kuralları var; makul çıkış kuralları vardır; belirli durumlarda belirli eylemleri düzenleyen kurallar vardır; belirli durumlarda herhangi bir eylemin yapılmamasını düzenleyen kurallar vardır; bir "dur" ayarlanmışsa, bunun da gerekçesi vardır.
Ama “duraklar uğruna durur”a ihtiyacım yok. Ve soruya ilişkin açıklamanız tam olarak böyle bir "ayak" anlamına mı geliyor?