traktör F - sayfa 5

Yeni yorum
[Silindi]  
barabashkakvn :
Anket veya forum konusu nasıl oluşturulur
Apaçık. Teşekkür ederim. Sadece nasıl daha iyi olacağımı bulacağım...
[Silindi]  

traktör F : Hedefe ulaşılacak mı?

 
avtomat :

traktör F : Hedefe ulaşılacak mı?

Hayır, olmayacak. Denge orada bir yerde, ayaklarının altında dolaşan fonlara yıkıldı... Kayıpları kapatmak işe yaramaz hale gelince kapatmak zorunda kaldılar. Daha önce bir darbe ile kapatırdım - her şey farklı olurdu ve tahminler farklı olurdu. Bu arada - say
 
artmedia70 :
Hayır, olmayacak. Denge orada bir yerde, ayaklarının altında dolaşan fonlara yıkıldı... Kayıpları kapatmak işe yaramaz hale gelince kapatmak zorunda kaldılar. Daha önce bir darbe ile kapatırdım - her şey farklı olurdu ve tahminler farklı olurdu. Bu arada - say
Büyükannemin bir ** olsaydı, büyükbaba olurdu.
[Silindi]  
joo :
Büyükannemin bir ** olsaydı, büyükbaba olurdu.
ochchenna düşünceli bir şekilde .... filozof, git ... il analist ...
 
joo :
Büyükannemin bir ** olsaydı, büyükbaba olurdu.
Bu şişkinlik ne içindi? Kendine bir şey göster? Şey... gösterdi...
 
artmedia70 :
Bu şişkinlik ne içindi? Kendine bir şey göster? Şey... gösterdi...
Bu, herhangi bir değerlendirmenin nihai sonuca dayandığı anlamına gelir. Yalnızca tekrarlanabilir deneyler bilimsel değere sahiptir. Hiçbir "If" ve "If" dikkate alınmaz. Halk deyiminin anlamı budur.
 
joo :
Bu, herhangi bir değerlendirmenin nihai sonuca dayandığı anlamına gelir. Yalnızca tekrarlanabilir deneyler bilimsel değere sahiptir. Hiçbir "If" ve "If" dikkate alınmaz. Halk deyiminin anlamı budur.

Senden çok daha fazlasını görüyorum (ve bu durumda biliyorum). Gördüklerimi ve düşündüklerimi ifade etme hakkım var.

Oleg'e ne gördüğümü ve ne düşündüğümü söylemekten daha fazla hakkım olduğunu hayal bile edemezsin.

 
artmedia70 :
Senden çok daha fazlasını görüyorum (ve bu durumda biliyorum). Gördüklerimi ve düşündüklerimi ifade etme hakkım var.
Peki, nasıl "Senden daha çok şey biliyorum!" diyebilirsin? bir yabancıya? - bu en azından uygunsuz ve çoğunlukla - bilimsel değil, çünkü neyin öznel olduğundan daha fazlasını bildiği hakkında bilgi. "Traktör" hakkında düşündüğünüzden çok daha fazlasını biliyorum.
 
joo :
Peki, nasıl "Senden daha çok biliyorum!" diyebilirsin? bir yabancıya? - bu en azından uygunsuz ve çoğunlukla - bilimsel değil, çünkü neyin öznel olduğundan daha fazlasını bildiği hakkında bilgi. "Traktör" hakkında düşündüğünüzden çok daha fazlasını biliyorum.
Elbette? Onu şahsen birkaç bin dolara tanıyorum ... Konuşma hakkım var. Değil?
123456789101112...106
Yeni yorum