traktör F - sayfa 59
Sadece reklamlar olmadan. Ve sonra bir yasak olacak
Bu nasıl bir reklam...??? Yarışmanın mevcut durumu ile ilgili bilgiler neden bir reklamdır? Valla ben bunu anlamıyorum...
Gizli korkuların düz, bir tür hipertrofik tezahürü. Ama "her şey ölçülü olarak iyidir." Ve çok fazla olan, sağlıklı değil. Değil mi...
Reklamlar kesinlikle herhangi bir (!!!) ifade "reklam" işareti altında kolayca özetlenebilir.
Neyse...
Sonuçlar iyiye gidiyor...
1. Aylık yarış - Kasım (02.11 - 27.11 arası) - profildeki linkte güncel sonuçlar.
2. haftalık yarış - beş gün (02.11'den 06.11'e kadar) - sonuçlar cesaret verici, ancak şu ana kadar tatmin edici değil, çünkü %30'luk izin verilen düşüş aşıldı
Başlangıç == 5000.00
Bitiş == 19672.97
Toplam kâr == %293.46
Düşüş == %43.45
Zarar işlemleri == 0
Victor Nikolaev :
Şimdiye kadar hiç durak yok mu?
Hareket yönünün doğru belirlenmesi ile gerekli değildir. Ancak, elbette, her şey o kadar basit ve açık değildir - bu, kendi soruları ve ele alınması gereken görevleri olan birkaç şubesi olan kapsamlı bir yansıma konusudur. Burada tam bir felsefe var... ;)
Bak, birisi nasıl taş atarsa atsın... felsefi...
Sadece bir galibiyete ihtiyacımız var.
Ve böylece hedefler tam olarak şu şekilde olmalıdır: ilk mevduatta 4-5-6 kat artış. Bu, önceki yarışmaların sonuçlarının analizinden kaynaklanmaktadır.
Her şey çok basit, günde %8'den %10'a kadar yapmanız gerekiyor)))) İşte ekteki coşkunuzu korumanız için bir işaret))
Neden daha fazlasını hedeflemiyoruz? ))