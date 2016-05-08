traktör F - sayfa 59

Victor Nikolaev :
Sadece reklamlar olmadan. Ve sonra bir yasak olacak

Bu nasıl bir reklam...??? Yarışmanın mevcut durumu ile ilgili bilgiler neden bir reklamdır? Valla ben bunu anlamıyorum...

Gizli korkuların düz, bir tür hipertrofik tezahürü. Ama "her şey ölçülü olarak iyidir." Ve çok fazla olan, sağlıklı değil. Değil mi...

Reklamlar kesinlikle herhangi bir (!!!) ifade "reklam" işareti altında kolayca özetlenebilir.

Neyse...

 
Bol su... Neredeyse sadece su.
Sonuç iyileşirse, kötü bile değil. Beklemek.
Sonuçlar iyiye gidiyor...

1. Aylık yarış - Kasım (02.11 - 27.11 arası) - profildeki linkte güncel sonuçlar.

2. haftalık yarış - beş gün (02.11'den 06.11'e kadar) - sonuçlar cesaret verici, ancak şu ana kadar tatmin edici değil, çünkü %30'luk izin verilen düşüş aşıldı

Başlangıç == 5000.00

Bitiş == 19672.97

Toplam kâr == %293.46

Düşüş == %43.45

Zarar işlemleri == 0

 
Şimdiye kadar hiç durak yok mu?
Олег avtomat :
Hareket yönünün doğru belirlenmesi ile gerekli değildir. Ancak, elbette, her şey o kadar basit ve açık değildir - bu, kendi soruları ve ele alınması gereken görevleri olan birkaç şubesi olan kapsamlı bir yansıma konusudur. Burada tam bir felsefe var... ;)
Bak, biri nasıl taş atarsa atsın... felsefi...
Artyom Trishkin :
Bak, birisi nasıl taş atarsa atsın... felsefi...
Taşları toplama zamanı...
 
Kabul ediyorum. Tüccarlar için bir forum ve ticaret hakkında sadece varsayımsal bir şekilde konuşulabilir.
 
Олег avtomat :

Sadece bir galibiyete ihtiyacımız var.


Ve böylece hedefler tam olarak şu şekilde olmalıdır: ilk mevduatta 4-5-6 kat artış. Bu, önceki yarışmaların sonuçlarının analizinden kaynaklanmaktadır.

Her şey çok basit, günde %8'den %10'a kadar yapmanız gerekiyor)))) İşte ekteki coşkunuzu korumanız için bir işaret))

Günlük artış 1.08
Başlangıç tutarı, $ 100
İşlem günleri/ayları 20
aylar 1
Toplam işlem günleri 20
Nihai miktar, $ 466.0957

---------------------------

Günlük artış 1.09
Başlangıç tutarı, $ 100
İşlem günleri/ayları 20
aylar 1
Toplam işlem günleri 20
Nihai miktar, $ 560.4411

---------------------------

Günlük artış 1.1
Başlangıç tutarı, $ 100
İşlem günleri/ayları 20
aylar 1
Toplam işlem günleri 20
Nihai miktar, $ 672.75

Neden daha fazlasını hedeflemiyoruz? ))

Günlük artış 1.25
Başlangıç tutarı, $ 100
İşlem günleri/ayları 20
aylar 6
Toplam işlem günleri 120
Nihai miktar, $ 4.26E+13
