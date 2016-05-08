traktör F - sayfa 23

Yeni yorum
[Silindi]  

İyi. Bu satırı ekleyeceğim.

Ama zaten var.

[Silindi]  
artmedia70 :
Siz, Oleg, genel resme tam bir genel bakış için, bu deneyin başlangıcından itibaren bir artışla sonuçlanacaksınız. Ve en başından beri ne kadar "kazandığı" belli değil.
Haftalık raporlar bu bilgileri içerir.
[Silindi]  
artmedia70 :
Siz, Oleg, genel resme tam bir genel bakış için, bu deneyin başlangıcından itibaren bir artışla sonuçlanacaksınız. Ve en başından beri ne kadar "kazandığı" belli değil.
Yoksa günlük olarak eklenmesi gerekenleri mi kastediyorsunuz?
 
avtomat :
Yoksa günlük olarak eklenmesi gerekenleri mi kastediyorsunuz?
Oldukça doğru.
[Silindi]  
Yapacağım.
 
avtomat :
Yapacağım.
[Silindi]  

24 Mart Salı.


[Silindi]  
artmedia70 :
Peki iyi olacak mı?
 
avtomat :
Peki iyi olacak mı?
Epeyce.
 
avtomat :
Peki iyi olacak mı?
Oleg, merhaba! Paralel olarak aynısını eşitlik için yaparsanız daha da iyi olacağını düşünüyorum.
1...161718192021222324252627282930...106
Yeni yorum