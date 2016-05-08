traktör F - sayfa 23
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İyi. Bu satırı ekleyeceğim.
Ama zaten var.
Siz, Oleg, genel resme tam bir genel bakış için, bu deneyin başlangıcından itibaren bir artışla sonuçlanacaksınız. Ve en başından beri ne kadar "kazandığı" belli değil.
Siz, Oleg, genel resme tam bir genel bakış için, bu deneyin başlangıcından itibaren bir artışla sonuçlanacaksınız. Ve en başından beri ne kadar "kazandığı" belli değil.
Yoksa günlük olarak eklenmesi gerekenleri mi kastediyorsunuz?
Yapacağım.
24 Mart Salı.
Peki iyi olacak mı?
Peki iyi olacak mı?