Biraz daha karmaşık bir örnek - özü daha iyi yansıtır:
Ben de öyle düşündüm... Yani, "danışmanlar" doğru tavsiyede bulunur, molalar gerekir. Marj çağrıları ve durdurmalar mantıklı değildir veya daha doğrusu, sistemin karmaşıklığı nedeniyle pratik değildirler (ancak yanılıyor olabilirim, sistemin karmaşıklığı, onu geliştirmek için geçen zamanla doğrusal olarak büyümeyebilir). Yani, o zaman, hiç durak yoksa, makalelerden birinde anlatıldığı gibi oynamak (yani oynamak ve çalışmamak) rulet gibi daha kolay değil mi? - para hala senin değil ve her şey "vurursa" - iyi, ama değilse, o zaman kayıp büyük değil ...
Gerçekte, sadece birkaç durumda stop gerekli değildir, bu, bir enstrüman portföyü ticareti yaparken veya alım satımı yapılan bir enstrümanın hareketi katı bir net kanala sığdığında gerçekleşir. Ancak bu durumlarda bile, kural olarak mevcut deponun %10'unu aşmayan öz sermaye üzerinde sanal durdurmalara ihtiyaç vardır. Neden %10? - ve FIG biliyor, bir yerde okudum ve prensipte kendi ampirik bilgime göre örtüşüyor.
Mantıksızlık tamamlandı .
Ama öte yandan, bu saçmalık nasıl bir katıksızlıkla sunuluyor...
Bilgisi olmayanlar neredeyse kesin olarak bu saçmalığa inanacaktır - " Neden %10? " gibi. aynı şekilde ... Ve bu "uzman", "danışmanları" hedefliyor ...
Müsamahakarlık aynı almazsınız. :)
Bu sistemdeki tek sorun ayaklar değildir. Sebeplerden biri (daha önce bahsettiğim şeylerin yanı sıra), ayrık bir diziyi utanmadan dalgalara ayırmanız ve bir nedenden dolayı bu dalgaların gelecekte devam etmesini beklemenizdir. Alım satım dalgaların fiyatıyla değil, tekliflerin fiyatıyla yapılır.
Parmaklarda: evet, şu anda tüm dalgalar ne satın almanız gerektiğini gösteriyor, tamam, satın aldınız ve mum büyüyor! - böyle bir rezalet doğaldır, çünkü orijinal dizinin ayrıklığını unuttular. Ve eğer durak yoksa, er ya da geç kötü sümük Kolya Morzhov'a söyleyecektir. Dünyada daha acıklı olmayan hikayeler tekrar tekrar tekrarlanır, saygın halk yakında patlamış mısır yemekten ve zorlu alışveriş çöplerini izlemekten bıkacak ve yönetmeni güvenle domateslerle yıkayacaktır. Evet konuya dahil olmayanlar.
Oh evet, şimdi Fourier açılımının piyasa ile ilgili diğer saçmalıklar gibi kullanılmadığını söyleyeceksiniz, ancak bilinsin ki sisteminizin hareketli ortalamaları uygulamada aynı derecede saçma, onlar da aynı "sümüklü" acıyı yaşayacaklar. "son ticaret piçi.
ek seni bağladı ... ve taşıdı ...
Sağlıklı kal, uzman.
Ve sonuç beni etkiledi. Somut bir kârla art arda 23 karlı işlem yapmaya çalışın. Bu bir neşter değil, tahkim değil. Ayda sadece 23 işlem.
Başka bir şey, derin bir düşüş veya marj çağrısının yine de geleceğidir. Özellikle faiz kararı beklentisiyle risk artıyor. Onlar. analiz dinlenecek.
İltifat için teşekkürler. Ve hasta olmuyorsun.
Sonuçta, bunların hepsi mutlu aşk anları.
Bulat Okudzhava : Haydi haykıralım
Traktör başlangıçta.Aylık yarış --- Aralık (01.12.'den 24.12'ye kadar) --- sonuçlar profildeki bağlantıdan, ardından bağlantıyı takip edin