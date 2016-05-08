traktör F - sayfa 96
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Traktör RE ilk hafta çalıştı.
Mart ileri - Mart için bir ön çalışma planı yaptı:
Traktör RE ilk hafta çalıştı.
Mart ileri - Mart için bir ön çalışma planı yaptı:
Hedefler gerçekçi değil. Sonuç olarak, fazla tahmin edilen riskler ve bilinen bir sonuç
Gittikçe ayarlamalar yapacağız. Ne de olsa plan katı bir formüle dönüşmez "Plan kanundur". Ama tabiri caizse, her gün için bir tür günlük planlanmış hedefler gibi birleşik yönergeler veriyor. O konforlu.
Belki sadece daha gerçekçi hedefler belirlemeniz gerekir. O zaman sonuç farklı olacaktır.
Normal bir hedef ayda %25-50'dir.
Gerçi %50 zaten faulün eşiğinde.
Belki sadece daha gerçekçi hedefler belirlemeniz gerekir. O zaman sonuç farklı olacaktır.
Normal bir hedef ayda %25-50'dir.
Gerçi %50 zaten faulün eşiğinde.
Bir ayda 100 mevduat!?
Ve neden burada olduğu gibi, iki dolardan daha az bir depozito alıyorsanız? Yani sonuca inanmıyor)
Ve neden burada olduğu gibi, iki dolardan daha az bir depozito alıyorsanız? Yani sonuca inanmıyor)
Ayrıca, bu yarışların çoğunda, traktörler başkasının pahasına sürülür. Bir traktör için yakıt formülü basittir - sonuna kadar bonus para ve kachegarim alın veya bir yarışmaya katılın. Her iki durumda da, hesaplama "şanslı" ve daha sonra para sanaldan gerçeğe dönüşecek. Kısacası, dolandırıcılık sınırında bir aldatmaca.
hmm ... nasıl sardım ... tamamen liberal bir şekilde.
Sen bir iftiracısın.
Çekip gitmek.
hmm ... nasıl sardım ... tamamen liberal bir şekilde.
Sen bir iftiracısın.
Çekip gitmek.
İftiracı - hiç de değil. Bonus sürüşler için traktör mü? - bonus için. Rakip hesaplar izleniyor mu? - rekabetçi. Peki iftira nerede?
Sen bir ikiyüzlüsün.
kendim dışarı çıktım.
Bir hesaba, örneğin bir kuruş değil, zor kazandığınız 200 doları koyun, o zaman sözleriniz en azından bir değere sahip olacaktır. En azından vicdanınız rahat bir şekilde göğsünüzde dövebilirsiniz.
not. Risk, yalnızca bir durumda asil bir nedendir: kendinizinkini (para, itibar, sağlık) riske attığınızda.