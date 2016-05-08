traktör F - sayfa 96

Traktör RE ilk hafta çalıştı.

Mart ileri - Mart için bir ön çalışma planı yaptı:

 
Олег avtomat :

Hedefler gerçekçi değil. Sonuç olarak, fazla tahmin edilen riskler ve bilinen bir sonuç
Victor Nikolaev :
Gittikçe ayarlamalar yapacağız. Ne de olsa plan katı bir formüle dönüşmez "Plan kanundur". Ancak, tabiri caizse, her gün için bir tür günlük planlanmış görevler gibi birleşik yönergeler verir. O konforlu.
 
Олег avtomat :
Belki sadece daha gerçekçi hedefler belirlemeniz gerekir. O zaman sonuç farklı olacaktır.

Normal bir hedef ayda %25-50'dir.

Gerçi %50 zaten faulün eşiğinde.

 
YIL başına %20 bile bana oldukça iyi gelir, ancak durgunlukta bile her yıl istikrarlıdır. Henüz kimse bunu başaramadı, hedge fonları bile bir yıl iyi sonuçlar veriyor, ertesi yıl neredeyse her şey tükeniyor ve sonunda S&P500'den daha iyi bir büyüme gösteremiyorlar. Ve bu, sahip oldukları tüm araçlar ve ekonomistler ile. Traktör bir rulet tekerleğidir. Bir ayda 100 mevduat!?
 
Vladimir :
Bir ayda 100 mevduat!?
Ve neden burada olduğu gibi, iki dolardan daha az bir depozito alıyorsanız? Yani sonuca inanmıyor)
Oleg Tsarkov :
Ayrıca, bu yarışların çoğunda, traktörler başkasının pahasına sürülür. Bir traktör için yakıt formülü basittir - sonuna kadar bonus para ve kachegarim alın veya bir yarışmaya katılın. Her iki durumda da, hesaplama "şanslı" ve daha sonra para sanaldan gerçeğe dönüşecek. Kısacası, dolandırıcılığın sınırında bir dolandırıcılık.
Joo Zepper :
hmm ... nasıl sardım ... tamamen liberal bir şekilde.

Sen bir iftiracısın.

Çekip gitmek.

 
İftiracı - hiç de değil. Bonus sürüşler için traktör mü? - bonus için. Rakip hesaplar izleniyor mu? - rekabetçi. Peki iftira nerede?

Sen bir ikiyüzlüsün.

kendim dışarı çıktım.

Bir hesaba, örneğin bir kuruş değil, zor kazandığınız 200 doları koyun, o zaman sözleriniz en azından bir değere sahip olacaktır. En azından vicdanınız rahat bir şekilde göğsünüzde dövebilirsiniz.

not. Risk, yalnızca bir durumda asil bir nedendir: kendinizinkini (para, itibar, sağlık) riske attığınızda.

