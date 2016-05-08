traktör F - sayfa 73

Олег avtomat :

"Evet ise, ağzınızda mantarlar büyüseydi, o zaman ormana gitmenize bile gerek kalmazdı" - bu "zaten" ile ilgili

Ve ne "bedava" ne de "cennetten gelen manna"nın bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur.

Yani, kazanabileceğine kendine inanmıyor musun? O zaman neden bunca çaban?
Artyom Trishkin :
Evet neye inanıyorsunuz/inanmıyorsunuz.... Neden bu safsata-dengeleme...
 
Олег avtomat :
Sofistlik dengeleyici olarak iki yıl oldu ;)
Artyom Trishkin :
Burada ortaya konan problemi çözmek için birçok örneğiniz var mı? Ne zaman çözüldüler? (eğer çözüldüyse)

Ama kendime küresel bir görev belirledim.

 
Олег avtomat :

Her şey kendiniz için belirlediğiniz göreve bağlıdır.

Görevi aşamalara ayırırdım (ama bu benim) ve her şeyden önce, ilk aşamayı gerçekleştiririm, böylece... uzay gemilerini süren Bolşoy Tiyatrosu ...

Artyom Trishkin :

Bazı sarmal hareketlerin bir yansıması olarak para birimlerinin (ve diğer finansal araçların) hareket tablolarına bakmayı öneriyorum:

Böyle

ya da öylesine

sonsuz sayıda farklı seçenek mümkündür ... ve bunların daha da fazla kombinasyonu ...

Ve buna dayanarak, bir sistem olarak aletin hareketinin bir modelini oluşturun.

Bu yaklaşım, herhangi bir zaman diliminde herhangi bir enstrümanın hareketinin düz (hacimli değil) çizelgelerinde her yerde bulunan birçok çözülemez paradoksa cevap vermemizi sağlayacaktır.

 
gerçek grafiği göster
 
Олег avtomat :

O zaman eksenlerinin her biri ne anlama geliyor?
 
Олег avtomat :

...

"Para nerede, Zin?"
Alexander Bereznyak :
"Gerçek grafik" ile ne kastedilmektedir?
