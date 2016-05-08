traktör F - sayfa 73
"Evet ise, ağzınızda mantarlar büyüseydi, o zaman ormana gitmenize bile gerek kalmazdı" - bu "zaten" ile ilgili
Ve ne "bedava" ne de "cennetten gelen manna"nın bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur.
Yani, kazanabileceğine kendine inanmıyor musun? O zaman neden bunca çaban?
Evet neye inanıyorsunuz/inanmıyorsunuz.... Neden bu safsata-dengeleme...
Sofistlik dengeleyici olarak iki yıl oldu ;)
Burada ortaya konan problemi çözmek için birçok örneğiniz var mı? Ne zaman çözüldüler? (eğer çözüldüyse)
Ama kendime küresel bir görev belirledim.
Her şey kendiniz için belirlediğiniz göreve bağlıdır.
Görevi aşamalara ayırırdım (ama bu benim) ve her şeyden önce, ilk aşamayı gerçekleştiririm, böylece... uzay gemilerini süren Bolşoy Tiyatrosu ...
Bazı sarmal hareketlerin bir yansıması olarak para birimlerinin (ve diğer finansal araçların) hareket tablolarına bakmayı öneriyorum:
Böyle
ya da öylesine
sonsuz sayıda farklı seçenek mümkündür ... ve bunların daha da fazla kombinasyonu ...
Ve buna dayanarak, bir sistem olarak aletin hareketinin bir modelini oluşturun.
Bu yaklaşım, herhangi bir zaman diliminde herhangi bir enstrümanın hareketinin düz (hacimli değil) çizelgelerinde her yerde bulunan birçok çözülemez paradoksa cevap vermemizi sağlayacaktır.
Bazı sarmal hareketlerin bir yansıması olarak para birimlerinin (ve diğer finansal araçların) hareket tablolarına bakmayı öneriyorum:
...
gerçek grafiği göster