traktör F - sayfa 65

Yeni yorum
 
Artyom Trishkin :
Bu dala tamamen pratik bir ilgim var ... Ama bence her şey yaza batacak ...
"lavabo ..." gelince, gerçekten anlamadım, kesinlikle başlıyorum, peki, ruble düşene kadar WM'de dolar için ruble vermeyi başardım.
 
Alexey Volchanskiy :
"lavabo ..." gelince, gerçekten anlamadım, kesinlikle başlıyorum, peki, ruble düşene kadar WM'de dolar için ruble vermeyi başardım.
Oleg'in demo paraları unutulmaya yüz tutacak. Bunun gibi bir şey var. Nelerden ilham alıyor - x ochesh - s google ...
 
Alexey Volchanskiy :
Hiçbir şey, hiçbir şey, vyhi'yi bitirmek için zamanım olursa önümüzdeki hafta başlayacağım. Bir tür tembellik saldırıya uğradı, daha aktif olmak gerekiyor. Gerçek, büyük olasılıkla bir robo-cent için 200 bekâr olacak.
Bir sinyal olacak mı? Aylık hesaplanan yüzde nedir?
 
Artyom Trishkin :
Bu dala tamamen pratik bir ilgim var ... Ama bence her şey yaza batacak ...
Ve bir sır değilse, pratik çıkar nedir?
 
Oleg Tsarkov :
Bir sinyal olacak mı? Aylık hesaplanan yüzde nedir?

Sinyal gerekli olacak, aksi takdirde bir anlamı yok. Ve bu eylemin anlamı övünmek değil, gelişiminizi hızlandırmaktır, çünkü. Silahın altına girdiğimde işler hemen daha hızlı gidiyor)) NG'den önce robotun manuel kontrol unsurlarını gerçekten ortadan kaldırmak istiyorum. Nasıl yapılacağını biliyorum ama yapılacak çok iş var ve burada kamu gözetimi şeklinde doping çok işime yarayacak.

Ayrıca, bu döngünün bitiminden önce alkol şeklinde doping yapmayı yasakladım - rahatlatıyor. Oyun sırasında yüzdelerle öğreneceğiz. Robotu ara sıra çalıştırırken, uzun vadede karı yargılamak zor.

[Silindi]  

Traktör doğru yönde hareket ediyor. // profildeki bağlantı //

(bir süredir uzakta olmama rağmen)

not

izleme, görünüşe göre, gereksiz sinirlilik pompalar ...

zyzy

günlük izleme güncellemesi gereksiz olur

Zorunlu hafta sonları güncelleme alabilir

[Silindi]  
 

İşte böyle oluyor. Yeniden kullanılabilir uzay gemileri terk edildi ve Buran projesi için havacılık taşıma sistemi - AN-225 Mriya uçağı (Ukraynaca Rüya) ticari uçuşlara devam ediyor. O da önce terk edilmiş, sonra restore edilmiş ve şimdi Ukrayna 250 ton taşıma kapasitesiyle dünyanın en büyük nakliye uçağına sahip.Kimse bu kadar ağır ve uzun yükleri Roket aşamaları olarak Cape Canaveral'daki Amerikan uzay limanına teslim edemez. Sadece Mriya.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-225

 
Олег avtomat :

Teşekkür ederim ilgiyle baktım. Yazık ki her şey böyle... gerçi... ya öyleyse? ...
 
Yuri Evseenkov :

İşte böyle oluyor. Yeniden kullanılabilir uzay gemileri terk edildi ve Buran projesi için havacılık taşıma sistemi - AN-225 Mriya uçağı (Ukraynaca Rüya) ticari uçuşlara devam ediyor. O da önce terk edilmiş, sonra restore edilmiş ve şimdi Ukrayna 250 ton taşıma kapasitesiyle dünyanın en büyük nakliye uçağına sahip.Kimse bu kadar ağır ve uzun yükleri Roket aşamaları olarak Cape Canaveral'daki Amerikan uzay limanına teslim edemez. Sadece Mriya.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-225

Çünkü Mriya'nın küçük de olsa ticari bir talebi var ama Buran'ın yok. Ne de olsa başlangıçta, askeri amaçlar için tasarlandı.

PS Traktor ne zaman yörüngeye girecek? myfxbook'a sağır gözlerle baktım.

TenderFX - Best Bonus Gift. No Deposit Forex Bonus.
  • www.tenderfx.com
Welcome to the Free Forex Bonus with no Deposit. TenderFX: Delivering Outstanding $ 100 Free Forex Bonus Gift! Do you Care for some trading cash to get you started? Register with TenderFX and you will automatically receive a $ 100 Forex Bonus Gift instantly as your first bonus without making deposit! Best Forex Bonus TenderFX created Best Forex...
1...585960616263646566676869707172...106
Yeni yorum