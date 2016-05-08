traktör F - sayfa 65
Bu dala tamamen pratik bir ilgim var ... Ama bence her şey yaza batacak ...
"lavabo ..." gelince, gerçekten anlamadım, kesinlikle başlıyorum, peki, ruble düşene kadar WM'de dolar için ruble vermeyi başardım.
Hiçbir şey, hiçbir şey, vyhi'yi bitirmek için zamanım olursa önümüzdeki hafta başlayacağım. Bir tür tembellik saldırıya uğradı, daha aktif olmak gerekiyor. Gerçek, büyük olasılıkla bir robo-cent için 200 bekâr olacak.
Bu dala tamamen pratik bir ilgim var ... Ama bence her şey yaza batacak ...
Bir sinyal olacak mı? Aylık hesaplanan yüzde nedir?
Sinyal gerekli olacak, aksi takdirde bir anlamı yok. Ve bu eylemin anlamı övünmek değil, gelişiminizi hızlandırmaktır, çünkü. Silahın altına girdiğimde işler hemen daha hızlı gidiyor)) NG'den önce robotun manuel kontrol unsurlarını gerçekten ortadan kaldırmak istiyorum. Nasıl yapılacağını biliyorum ama yapılacak çok iş var ve burada kamu gözetimi şeklinde doping çok işime yarayacak.
Ayrıca, bu döngünün bitiminden önce alkol şeklinde doping yapmayı yasakladım - rahatlatıyor. Oyun sırasında yüzdelerle öğreneceğiz. Robotu ara sıra çalıştırırken, uzun vadede karı yargılamak zor.
Traktör doğru yönde hareket ediyor. // profildeki bağlantı //
(bir süredir uzakta olmama rağmen)
not
izleme, görünüşe göre, gereksiz sinirlilik pompalar ...
zyzy
günlük izleme güncellemesi gereksiz olur
Zorunlu hafta sonları güncelleme alabilir
İşte böyle oluyor. Yeniden kullanılabilir uzay gemileri terk edildi ve Buran projesi için havacılık taşıma sistemi - AN-225 Mriya uçağı (Ukraynaca Rüya) ticari uçuşlara devam ediyor. O da önce terk edilmiş, sonra restore edilmiş ve şimdi Ukrayna 250 ton taşıma kapasitesiyle dünyanın en büyük nakliye uçağına sahip.Kimse bu kadar ağır ve uzun yükleri Roket aşamaları olarak Cape Canaveral'daki Amerikan uzay limanına teslim edemez. Sadece Mriya.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-225
Çünkü Mriya'nın küçük de olsa ticari bir talebi var ama Buran'ın yok. Ne de olsa başlangıçta, askeri amaçlar için tasarlandı.
PS Traktor ne zaman yörüngeye girecek? myfxbook'a sağır gözlerle baktım.