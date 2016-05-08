traktör F - sayfa 70
Yani, bir seferde sadece bir enstrüman işlem görüyor mu?
O neeeee ... Oleg'in ihtiyaç duyduğu yönde hareket eden her şey. Bir yönde inatla işlem yapar ve akışa ulaşmazsa düşüşü bekler...
Bu yarışma, 5.000 $ başlangıç tutarı ile bir lot açık pozisyon sınırına sahiptir. Belki taktiklerle alakalıdır. ben de katılacağım.
Yanılıyorsun.
Nifigase ... Aksi takdirde görmedim ...
Oldukça doğru.
Ben de öyle düşündüm... Yani, "danışmanlar" doğru tavsiyede bulunur, molalar gerekir. Marj çağrıları ve durdurmalar mantıklı değildir veya daha doğrusu, sistemin karmaşıklığı nedeniyle pratik değildirler (ancak yanılıyor olabilirim, sistemin karmaşıklığı, onu geliştirmek için geçen zamanla doğrusal olarak büyümeyebilir). Yani, o zaman, hiç durak yoksa, makalelerden birinde anlatıldığı gibi oynamak (yani oynamak ve çalışmamak) rulet gibi daha kolay değil mi? - para hala senin değil ve her şey "vurursa" - iyi, ama değilse, o zaman kayıp büyük değil ...
Gerçekte, sadece birkaç durumda stop gerekli değildir, bu, bir enstrüman portföyü ticareti yaparken veya alım satımı yapılan bir enstrümanın hareketi katı bir net kanala sığdığında gerçekleşir. Ancak bu durumlarda bile, kural olarak mevcut deponun %10'unu aşmayan öz sermaye üzerinde sanal durdurmalara ihtiyaç vardır. Neden %10? - ve FIG biliyor, bir yerde okudum ve prensipte kendi ampirik bilgime göre örtüşüyor.
Büyük olasılıkla, Oleg, stat avantajı olan bir giriş ve karşı sinyalde stat avantajı olan bir çıkış (veya çevirme) anlamına geliyordu. Ve stratejisi bağlamında durağan bir duruş, belirsizliğe bir çıkış ve sonuç olarak ticaret maliyetlerinde ekstra bir kayıptır.
Daha önce açıkladım. Çok ve uzun bir süre. Ve bir harçta suyu ezmenin yeni bir yolu - hiç arzum yok.
Özetle, çok kaba, inceliksiz:
dalgaların faz içi hareketi ise - hareketi açarız
dalgaların anti-faz hareketi varsa - hareketi kapatın
not
netlik için hızlı resim, artık yok
İlk hareketi bileşenlere ayırmayı başarırsanız, neden bahsettiğimi anlayacaksınız.