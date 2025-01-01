MarginMaintenance

Erhält den Wert der Haltemargin.

double MarginMaintenance()

Rückgabewert

Der Wert der Haltemargin.

Hinweis

Die Margin-Größe wird in Margin-Währung des Symbols pro einem Lot angegeben. Es wird verwendet, um die Mittel des Client bei der Änderung des Kontozustands zu überprüfen. Wenn die Haltemargin 0 ist, verwendet es die anfängliche Margin.

Das Symbol soll vorher mit der Methode Name ausgewählt werden.