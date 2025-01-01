ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndWidth 

Width（Get メソッド）

コントロールの幅を取得します。

int  Width()

戻り値

コントロールの幅

Width（Set メソッド）

コントロールの新しい幅を設定します。

virtual bool  Width(
  const int  w      // 幅
  ）

パラメータ

w

[in]  新しい幅

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false