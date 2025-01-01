DocumentazioneSezioni
Width (Metodo Get)

Ottiene la larghezza del controllo.

int  Width()

Valore di ritorno

Sp'essore del controllo.

Width (Metodo Set)

Imposta il nuovo spessore del controllo.

virtual bool  Width(
   const int  w      // spessore
   )

Parametri

w

[in] Nuovo spessore.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.