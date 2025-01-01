文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndWidth 

Width (Get 方法)

获取控件宽度。

int  Width()

返回值

控制的宽度

Width (Set 方法)

设置控件的新宽度。

virtual bool  Width(
   const int  w      // 宽度
   )

参数

w

[输入]  新宽度。

返回值

true 如果成功, 否则 false。