文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndStateFlags 

StateFlags (Get 方法)

获取控件状态标志。

int  StateFlags()

返回值

控件状态标志。

StateFlags (Set 方法)

设置控件状态标志。

virtual void  StateFlags(
   const int  flags      // 标志
   )

参数

flags

[输入]  新的控件状态标志。

返回值

无。