StateFlags (Get Method)

컨트롤 상태 플래그를 가져옵니다.

int  StateFlags()

Return Value

컨트롤 상태 플래그.

StateFlags (Set Method)

컨트롤 상태 플래그를 설정합니다.

virtual void  StateFlags(
   const int  flags      // 플래그
   )

Parameters

flags

[in]  새 컨트롤 상태 플래그.

Return Value

None.