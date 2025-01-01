DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndStateFlags 

StateFlags (Metodo Get)

Ottiene le flag dello stato del controllo.

int  StateFlags()

Valore di ritorno

Le flags dello stato del controllo.

StateFlags (Metodo Set)

Imposta le flags dello Stato del controllo.

virtual void  StateFlags(
   const int  flags      // flags
   )

Parametri

flags

[in]  Nuove flags dello stato del controllo.

Valore di ritorno

Nessuno.