ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndStateFlags 

StateFlags（Get メソッド）

コントロールの状態フラグを取得します。

int  StateFlags()

戻り値

コントロールの状態フラグ

StateFlags（Set メソッド）

コントロールの状態フラグを設定します。

virtual void  StateFlags(
  const int  flags      // フラグ
  ）

パラメータ

flags

[in]  コントロールの状態フラグ

戻り値

なし