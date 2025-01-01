ドキュメントセクション
PropFlags（Get メソッド）

コントロールのプロパティフラグを取得します。

void  PropFlags(
  const int  flags      // フラグ
  ）

戻り値

コントロールのプロパティフラグ

PropFlags（Set メソッド）

コントロールのプロパティフラグを設定します。

virtual void  PropFlags(
  const int  flags      // フラグ
  ）

パラメータ

flags

[in]  新しいフラグ

戻り値

なし